Carlos Alcaraz anuncia que también se cae del Mutua Madrid Open por sus molestias en la muñeca

Carlos Alcaraz ha anunciado en sus redes sociales que la próxima semana no jugará el Mutua Madrid Open: "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", ha escrito el murciano.

Por segundo año consecutivo

El murciano ha anunciado este viernes su baja para el Masters 1000 de Madrid sobre tierra batida que comienza el próximo lunes en las instalaciones de la Caja Mágica, tras no recuperarse de una lesión de muñeca que le hizo retirarse del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó hace sólo dos días.

La baja de Alcaraz, número 2 del mundo, que no estará en Madrid por segundo año consecutivo, se une a la del serbio Novak Djokovic, que horas antes también confirmó su ausencia en el torneo de la capital española.

Si la pasada temporada fueron unas molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda y una lesión en el aductor derecho las que le dejaron fuera de la tierra batida de la Caja Mágica, esta vez ha sido una dolencia en la muñeca derecha la que le impedirá jugar el torneo por segunda edición seguida.

El murciano tuvo que ser atendido en su debut hace un par de días en la Ciudad Condal ante el finés Otto Virtanen. Pese a que no pensaba que las dolencias fueran de importancia, tuvo que retirarse porque se trataba de "una lesión un poquito más seria" de lo esperado, lo que dejó en el aire su participación en el Másters de Madrid.

Así, se suma a la baja de Djokovic que este viernes renunció también a disputar el torneo madrilepo al arrastrar problemas en el hombro derecho.

Queda por ver si lo disputa Sinner

Queda por ver si, el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, confirma su presencia en el torneo o, si por el contrario, decide descansar y gestionar cargas antes de afrontar el Másters 1000 de Roma y Roland Garros.

El Mutua Madrid Open se celebra del 20 de abril al 3 de mayo de 2026 en formato masculino y femenino, con el noruego Casper Ruud y la bielorrusa Aryna Sabalenka como vigentes campeones.

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