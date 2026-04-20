Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Sorteo Mutua Madrid Open: Rafa Jódar va por el mismo lado del cuadro de Jannik Sinner

Así queda el cuadro final del Mutua Madrid Open 2026, cuarto masters 1.000 de la temporada.

Publicidad

Jannik Sinner, número 1 del mundo y ganador de los últimos cuatro masters 1.000 (Paris Masters, Indian Wells, Miami y Montecarlo) ya conoce su camino para lograr una gesta que nadie ha logrado en la historia del tenis. Y es que el pupilo de Darren Cahill buscará en el Mutua Madrid Open levantar su quinto masters 1.000 de forma consecutiva, algo que no ha logrado ni Novak Djokovic, ni Rafa Nadal o Roger Federer.

El sorteo celebrado hoy en la capital de España ha dejado dibujado el cuadro final del Mutua Madrid Open, cuarto masters 1.000 de la temporada y segundo sobre tierra batida tras Montecarlo. Jannik Sinner, exento de la primera ronda, debutará ante el un tenista procedente de la fase previa; mientras que en la tercera ronda se podría cruzar con Gabriel Diallo / Alex Michelsen / Federico Cina.

En unos hipotéticos octavos de final, Sinner podría enfrentarse a Tommy Paul / Cameron Norrie / Tomas Machac. En unos posibles cuartos de final, el de San Cándido podría verse las caras con Alex De Miñaur / Andrey Rublev / Joao Fonseca / / Joao Fonseca / Rafa Jódar. Y en semifinales, los rivales podrían ser Arthur Fils, que viene de coronarse en el Conde de Godó, Ben Shelton, Loenzo Musetti o Jack Draper.

En la final, Sinner podría jugar ante Alexander Zverev, segundo cabeza de serie en Madrid, Felix Auger-Aliassime o Casper Ruud, campeón vigente en la capital de España.

Basándonos en el ranking, la proyección de los cuartos de final del Mutua Madrid Open sería: Sinner vs De Miñaur, Shelton vs Musetti, Bublik vs Felix Auger-Aliassime y Medvedev vs Zverev.

Rafa Jodár, que este lunes asciende 13 puestos hasta el 42 del ranking ATP después de alcanzar las semifinales del Conde de Godó, debutará ante el neerlandés Jesper de Jong.

Roberto Bautista, que la semana pasada anunció su retirada al final de esta temporada, se estrenará en el Mutua Madrid Open frente el argentino Tirante. Jaume Munar se enfrentará a Alexander Shevchenko en la primera ronda en Madrid y Pablo Carreño se estrenará frente a Martin Fucsovics.

Martín Landaluce, invitado al torneo madrileño, se medirá al australiano Adam Walton. Por último, Alejandro Davidovich, exento de la primera ronda, se enfrentará en segunda ronda al ganador del Pablo Carreño vs Martin Fucsovics.

Fechas del Mutua Madrid Open 2026

ATP

- Primera ronda: Miércoles 22 y jueves 23 de abril

- Segunda ronda: Viernes 24 y sábado 25 de abril.

- Tercera ronda: Domingo 26 y lunes 27 de abril

- Octavos de final: Martes 28 de abril

- Cuartos de final: Miércoles 29 y jueves 30 de abril.

- Semifinales: Viernes 1 de mayo.

- Final: Domingo 3 de mayo.

WTA

- Primera ronda: Martes 21 y miércoles 22 de abril

- Segunda ronda: Jueves 23 y viernes 24 de abril.

- Tercera ronda: Sábado 25 y domingo 26 de abril

- Octavos de final: Lunes 27 de abril.

- Cuartos de final: Martes 28 y miércoles 29 de abril.

- Semifinales: Jueves 30 de abril.

- Final: Sábado 2 de mayo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Cuadro final del Mutua Madrid Open 2026
Mutua Madrid Open

Sorteo Mutua Madrid Open: Rafa Jódar va por el mismo lado del cuadro de Jannik Sinner

Publicidad