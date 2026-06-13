Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid: "Harta de la mierda de gobernantes...."

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha anunciado este sábado que encabezará la candidatura de la formación morada a la Comunidad de Madrid para intentar frenar y terminar con el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso (en el poder desde 2019).

"Ayuso es una persona insufrible", "mierda de gobernantes en Madrid"

Asegura que ha dado el paso para "torcerle el brazo a esa mala persona insufrible que es Ayuso" y porque está harta de la "mierda de gobernantes" que hay en Madrid.

"Hoy quiero anunciaros algo importante. Quiero devolverle a Madrid un poco de lo que Madrid me ha dado. Frente al gobierno de la Moraleja y las Cuatro Torres, una izquierda con prioridad para Vallekas, Villaverde, Parla, Getafe o Alcalá de Henares", ha escrito la política en su cuenta personal de X.

"Todo el mundo se ha rendido en esta comunidad"

Belarra ha dejado claro que se presenta porque tiene "mucha rabia que todo el mundo se ha rendido en esta comunidad". Con esta decisión, Podemos evidencia que esta podría ser una de sus últimas bazas para volver a entrar en la Asamblea de Madrid, ya que en 2023 se quedó como fuerza extraparlamentaria al quedarse por debajo del 5% del total de votos en esos comicios.

Atuso, "el corazón ideológico de la derecha de este país"

Por otra parte, Belarra ha señalado a Ayuso como "el corazón ideológico de la derecha de este país", 'olvidándose' de Vox y el PP, y por ello está convencida de que en Madrid se va a dar la "batalla central" para el futuro del país.

Este movimiento recuerda al que realizó el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en 2021, cuando dejó su cargo de vicepresidente del Gobierno y se presentó como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Tras conseguir apenas diez escaños en la Asamblea de Madrid, aproximadamente el 7,21 % de los votos, Iglesias decidió abandonar la política: "Dejo todos mis cargos y dejo la política".

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