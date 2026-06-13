Muere Sergio Domingo, jugador de fútbol sala del CD Pinseque, a los 20 años: "Era un tío genial, muy querido por todo el mundo"

El joven jugador de fútbol sala, Sergio Domingo Serrano, ha fallecido a los 20 años tras no poder superar un cáncer con el que llevaba luchando varios años.

"Una valiente y dura lucha contra el cáncer"

El club en el que jugaba, el CD Pinseque, informó de la triste noticia en sus redes sociales: "Con inmensa tristeza, el Club Deportivo Pinseque lamenta profundamente el fallecimiento de Sergio Domingo Serrano, a la edad de 20 años, tras una valiente y dura lucha contra el cáncer. Hoy, toda la familia del Club se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos. Sergio, tu fuerza fue un ejemplo, tu recuerdo será eterno. Descansa en paz",

"Era un tío genial..."

Otro de los equipos que lamentó el fallecimiento de Sergio fue Prados del Rey: "Ayer durante el partido de nuestro equipo Benjamin recibimos una de esas noticias que nunca quieres oír... en ese momento te das cuenta que ganar o perder, los aciertos o los fallos, llegar a una final o no... todo eso carece de importancia... Ayer se fue Sergio, un chaval muy querido por todo el mundo porque era un tío genial... Sergio empezó a jugar a futbol en nuestro Club de pequeño y tras varios años, cuando parecía que volvía a estar bien, la Temporada pasada volvió a jugar con nosotros... no os podéis imaginar la alegría que nos daba volver a verlo jugar... Por desgracia, tras luchar muchos años contra su enfermedad, ayer nos dejó... Desde aquí queremos trasladarle nuestro mas sincero pésame a su familia y amigos", explicó el club en un comunicado en el que también se pronunció el Real Zaragoza: "Lo sentimos de corazón. Nuestro más sentido pésame a la familia, a sus seres queridos, a sus compañeros y a todo el club.".

Otros clubes de la zona han querido transmitir su pésame tras una pérdida trágica para el fútbol sala y el deporte aragonés.

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