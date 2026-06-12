John McEnroe y la ausencia de Alcaraz en el circuito: "Estoy deprimido, es el mejor representante que tenemos"

John McEnroe es una de las voces más autorizadas y escuchadas del tenis mundial. El exnúmero 1 y leyenda del mundo de la raqueta siempre habla claro y directo y, en una conversación en el podcast Off Court With Greg Rusedski, ha reconocido la tristeza que siente por la ausencia de Carlos Alcaraz en el circuito, en especial, por su renuncia a jugar en Roland Garros y Wimbledon tras lesionarse en su muñeca derecha el pasado 14 de de abril.

"Estoy deprimido, sabes. Me decepcionó que él no fuera a estar aquí (en Roland Garros). Es el mejor representante que tenemos en nuestro deporte en este momento. En cuanto a lo que aporta, duele mucho, pero han sido un par de semanas locas. Así que, de alguna manera, eso lo compensa y ha abierto la puerta, obviamente, para personas que nunca pensaron que estarían en esta posición y tendrían una oportunidad. Así que, desde ese punto de vista, está bien, pero cuando tu mejor jugador, ya sabes, primero o segundo, o están empatados o como quieras decir quién es mejor... no está, duele", señala el extenista de 67 años.

Big Mac, campeón de tres Wimbledon (1981, 1983 y 1984) cuatro US Open (1979, 1980, 1981 y 1984), reconoce que fue un duro golpe el momento en el que Alcaraz confirmó que tampoco jugaría este año en Wimbledon.

"Cuando escuché que también se retiró de Wimbledon, eso fue un golpe. Así que, básicamente, todos estamos rezando y esperando que vuelva más pronto que tarde", reconoce John McEnroe en el podcast Off Court With Greg Rusedski.

McEnroe y el colapso físico de Sinner en Roland Garros: "Fue dramático"

El extenista estadounidense también se refirió a la sorprendente derrota de Jannik Sinner ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros, después de sufrir un colapso físico que dejó fundido al número 1 del mundo en la Philippe Chatrier.

"Bueno, fue dramático. Este no es un problema nuevo. Él ha tenido problemas con esto durante un par de años. Sé que es brutal cuando tienes que lidiar con este tipo de calor, pero, ya sabes, él ha tenido tres, cuatro, cinco ocasiones diferentes que puedo recordar ahora mismo donde le han dado calambres. Así que, supongo que incluso en el transcurso de los últimos dos años, han estado haciendo todo lo posible, ya sea con pruebas, alimentación, recuperación, esto y aquello, para encontrar una manera de minimizar este problema", analiza McEnroe.

El exnúmero 1 del mundo considera que es un problema que también está en la cabeza de Jannik Sinner.

"Ahora, obviamente, en mi opinión, está y también estaría en mi cabeza, pero está un poco en su cabeza. Así que es difícil equilibrar eso para mantenerse calmado. Alcaraz lo hizo este año en el Abierto de Australia contra Zverev. Estaba con calambres y de alguna manera, no sé cómo se recuperó, honestamente. Sinner pudo superar ese partido en la tercera ronda contra Spizzirri", recordó McEnroe.

El extenista estadounidense cree que si Sinner hubiera logrado hacer un solo juego en el tercer set ante Cerúndolo, cuando estaba 5-1 arriba y sufrió el colapso físico, todo habría cambiado en Roland Garros.

"Estaríamos hablando de otra cosa si hubiera ganado un juego más. Hablaríamos de otra final (de Roland Garros), en mi opinión. Así que, es una pena. Muestra que es humano, pero apostaría a que están haciendo algo para averiguar qué hacer", concluye John McEnroe.