Detenido en Barcelona un sospechoso por asaltar viviendas de ancianos utilizando el traductor del móvil

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 29 años acusado de cometer varios robos en domicilios de personas mayores en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona. Según la investigación policial, el sospechoso entraba en las viviendas durante la madrugada, y empleaba el traductor de su teléfono móvil para comunicarse con las víctimas.

La investigación comenzó tras dos asaltos ocurridos en mayo con características muy similares. En ambos casos, las víctimas eran mujeres de edad avanzada que vivían solas. El presunto ladrón accedía a las casas forzando puertas o ventanas, y exigía dinero y objetos de valor.

El primer robo fue en mayo

El primer robo se produjo el 10 de mayo en la vivienda de una mujer de 84 años. Tras entrar en el domicilio, el autor logró llevarse cerca de 1.900 euros en efectivo y varias joyas. Días después, el 19 de mayo, una mujer de 72 años sufrió un robo similar. En esta ocasión, el delincuente sustrajo dinero y diferentes piezas de joyería después de acceder a la vivienda por una ventana.

Gracias a las investigaciones realizadas por los agentes y al reconocimiento fotográfico efectuado por las víctimas, la policía consiguió identificar y detener al sospechoso el pasado 7 de junio.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial, y contaba ya con antecedentes por otros delitos contra el patrimonio cometidos en distintas localidades del área metropolitana de Barcelona. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si podría estar relacionado con otros hechos similares.

Otros sucesos similares

Hace tan solo una semana ocurría otro suceso similar pero esta vez en el aeropuerto de Barcelona, donde la Policía Nacional detenía a dos hombres por un robo con violencia de un reloj valorado en 50.000 euros a un turista en un restaurante en Palma. Según daba a conocer el cuerpo policial a través de un comunicado, los hechos tuvieron lugar hace dos semanas sobre las 15:00 horas en el barrio del Molinar de Palma.

Tras comer en un restaurante de la zona, la víctima se dirigió a su vehículo, momento en el que fue abordada por detrás por un joven que le arrebató el reloj que llevaba en la muñeca, valorado en 50.000 euros. El ladrón se fue corriendo y subió a una motocicleta ocupada por un segundo hombre que le esperaba, y huyeron por la calle Llucmajor.

Los ahora arrestados son de origen italiano, por lo que el Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrió una investigación con la colaboración de un oficial de enlace en Madrid que pertenece a la Polizia di Stato de Italia. Tras numerosas pesquisas, los agentes averiguaron que los ladrones habían alquilado una motocicleta con documentación falsa y que utilizaron el vehículo para la huida. Los agentes localizaron la motocicleta, que fue inspeccionada y entregada a la empresa de alquiler.

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