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Mundial 2026: Resultados y clasificación del Grupo A | México 2-0 Sudáfrica y Corea del Sur 2-1 República Checa

El Mundial 2026 arrancó con los triunfos de México y Corea del Sur en el Grupo A. Este viernes, Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay.

Los futbolistas de México y Corea del Sur celebran los goles ante Sudáfrica y República Checa

Los futbolistas de México y Corea del Sur celebran los goles ante Sudáfrica y República ChecaEfe | Reuters

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La selección mexicana fue la encargada de abrir el Mundial 2026 con un cómodo triunfo (2-0) ante Sudáfrica, un resultado que le coloca como líder del Grupo A, empatada con Corea del Sur tras la remontada (2-1) del combinado asiático ante República Checa.

La Tricolor, una de la tres anfitrionas de la Copa del Mundo, se impuso con claridad a Sudáfrica en el Estadio Azteca, con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

La selección de México, entrada por Javier Aguirre, acabó con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un Mundial y, por primera vez en su historia, ganó un partido de apertura.

En la segunda jornada del Grupo A, México se medirá con Corea del Sur, en un duelo por el liderato del Grupo A.

Corea del Sur remonta liderada por Hwang In-beom

Y es que Corea del Sur remontó (2-1) ante República Checa para sellar una histórica victoria en su estreno en el Mundial 2026. En el Estadio de Guadalajara, el cominado asiático se repuso al tanto inicial de Ladislav Krejci gracias a los goles de Hwang In-beom y Oh Hyeong Gyu.

Tras una primera parte sin goles, los checos se adelantaron en el marcador gracias a un potente saque de banda ejecutado por Coufal y rematado sin contemplaciones por Ladislav Krejci de cabeza.

Los checos se replegaron y fueron castigados con dos goles. Hwang In-beom, en el 67, se sacó de la chistera un gran recorte y con la derecha puso el balón en un ángulo para empatar el partido en el electrónico.

Corea del Sur y Reública Checa se volcaron por el gol de la victoria y fueron los coreanos los que lo encontraron en el minuto 80 tras un gran pase de Inbeom a Hyeong Gyu, quien fusiló al meta checo desde el área pequeña.

Tras los dos primeros del Grupo A, México y Corea del Sur son líder con tres puntos, mientras que sudafricanos y checos cierran el grupo sin puntos en su casillero.

Los dos próximos partidos del Grupo A serán el República Checa vs Sudáfrica (jueves 18 a las 18:00 horas) y México vs Corea del Sur (viernes 19 de junio a las 03:00 horas).

Este mismo viernes el Mundial 2026 seguirá con el Canadá vs Bosnia (Grupo B) y el Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D). Ya el sábado, a las 21:00 horas, se disputará el Qatar vs Suiza (Grupo B).

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