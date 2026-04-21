Carlos Alcaraz, elegido mejor deportista del año en los Premios Laureus

Carlos Alcaraz fue coronado anoche en Madrid como el mejor deportista del año en la gala de los Premios Laureus 2026. El murciano firmó el año pasado la mejor temporada su carrera, con ocho títulos, entre los que están su segundo Roland Garros y segundo US Open, al margen de terminar el año como número 1 de la ATP. Se trata del segundo Laureus para el tenista de El Palmar, en 2023 fue galardonado como deportista revelación.

El campeón de siete grand slam se impuso en la votación al pertiguista sueco Armand Duplantis, ala tenista Jannik Sinner, al piloto Marc Márquez, al futbolista francés Ousmane Dembélé, último Balón de Oro, y el ciclista esloveno Tadej Pogacâr, triple campeón del Tour de Francia.

Ganador de 26 títulos ATP y actual número 2 del mundo, Alcaraz conquistó el año pasado los torneos de Tokio, US Open, Cincinnati, Queen's, Roland Garros, Roma, Montecarlo y Rotterdam, con un total de 71 victorias y 9 derrotas. Este año ha comenzado ganando en Australia y en Doha.

"Ganar dos 'Grand Slam' y ser número uno del mundo es lo que soñaba desde que era pequeño, pero pienso en los momentos difíciles y todo lo que he ido aprendiendo, por eso este premio es tan emotivo para mi. Lo han recibido deportistas que me han inspirado y poder decir que mi nombre forma parte de esto es un sueño", explicó Alcaraz en el escenario.

Sabalenka, la mejor deportista del año

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, fue también galardonada este lunes en Madrid con el premio a la mejor deportista del año, después de hacerse en 2025 con su cuarto Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos y ser finalista en Australia y Roland Garros.

Sabalenka, de 27 años, se impuso en la votación a la futbolista española Aitana Bonmatí, a las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden, Sydney McLaughlin y Faith Kipyegon; y la nadadora estadounidense Katie Ledecky, doble campeona del mundo.

La tenista de Minsk, que este año ya ha ganado en Brisbane, Indian Wells y Miami, busca esta semana en Madrid el cuarto título de la temporada después de haber ganado en la Caja Mágica en 2021, 2023 y 2025, año que terminó con cuatro títulos -Brisbane, Miami, Madrid y Estados Unidos- y en el que llegó a nueve finales.

Su victoria en Estados Unidos la convirtió en la primera jugadora desde Serena Williams en 2014 que revalidó el título en Nueva York.

"En todos los deportes hay mujeres inspiradoras que también merecen este premio", recordó la tenista bielorrusa.

PSG, Norris, Yamal, Kroos, Araújo y Comaneci completan la lista de premiados en los Laureus

En la gala de los Premios Laureus en Madrid también resultaron premiados el PSG (euipo mundial del año), Lando Norris (deportista revelación), el nadador brasileño Gabriel Araújo (deportista paralímpico del año) y Lamine Yamal (mejor deportista joven del año).

También fueron premiados el golfista norirlandés Rory McIllroy (mejor reaparición del año), Chloe Kim (mejor deportista extrema del año), Toni Kroos (premio a la Inspiración deportiva) y Nadia Comaneci (premio a la trayectoria deportiva).