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Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 13 de junio, en directo

Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 13 de junio y comprueba tu número en directo. El resultado de la Lotería Nacional y todos los números premiados.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 13 de junio, en directo

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HORARIO SORTEO LOTERÍA

La Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de junio dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional mantén actualizada esta página en tu navegador.

PREMIOS LOTERÍA NACIONAL

El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo premio de 120.000 euros a la serie. Si te quedas muy cerca de alguno de los números premiados, ojo, porque puede que hayas ganado alguno de los premios por aproximación de 10.000 euros con el primer premio y de 5.540 euros para el segundo.

LOTERÍA NACIONAL: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 13 de junio que reparte 42.000.000 de euros en 4.134.100 premios.

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El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 12 de junio de 2026 es el 01 04 21 31 47 48, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 7, con un bote de 2.200.000 euros.

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