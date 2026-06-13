Lotería Nacional
Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 13 de junio, en directo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 13 de junio y comprueba tu número en directo. El resultado de la Lotería Nacional y todos los números premiados.
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HORARIO SORTEO LOTERÍA
La Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de junio dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL
El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo premio de 120.000 euros a la serie. Si te quedas muy cerca de alguno de los números premiados, ojo, porque puede que hayas ganado alguno de los premios por aproximación de 10.000 euros con el primer premio y de 5.540 euros para el segundo.
LOTERÍA NACIONAL: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 13 de junio que reparte 42.000.000 de euros en 4.134.100 premios.
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