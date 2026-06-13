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Estados Unidos anuncia la caída de 'El Niño Guerrero' en una operación contra el Tren de Aragua

La muerte de Guerrero supone un duro golpe para el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en centros penitenciarios de Venezuela, y considerada por Washington como una agrupación terrorista.

Centro Penitenciario Tocorón

Centro Penitenciario TocorónEFE

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Marta Alarcón
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba este viernes que Héctor Guerrero Flores, conocido como El Niño Guerrero y señalado como el principal jefe del Tren de Aragua, fallecía durante una operación impulsada por las fuerzas estadounidenses.

La información fue difundida por Donald Trump a través de un mensaje en su red social Truth, en el que destacaba la participación del Comando Sur de EEUU y afirmaba que la acción se había "realizado con apoyo de colaboradores venezolanos". Sin embargo, no precisó el lugar ni los detalles específicos del operativo.

Según el mandatario, la muerte de Guerrero supone un duro golpe para el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en centros penitenciarios de Venezuela, y considerada por Washington como una agrupación terrorista. Trump afirmó que su administración mantendrá la presión sobre las redes delictivas internacionales, con el objetivo de impedir que encuentren refugio en cualquier país.

Comunicado Trump
Comunicado Trump | Truth Social

Uno de los fugitivos más buscados

Guerrero era uno de los fugitivos más buscados de la región. Permanecía fuera del alcance de las autoridades desde 2023, cuando fuerzas de seguridad venezolanas tomaron el control de la prisión de Centro Penitenciario de Aragua, conocida como Tocorón, señalada como el principal bastión de operaciones del grupo.

En 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a Guerrero y a varios integrantes del Tren de Aragua en su lista de sancionados. Entre ellos figuraba también Yohan José Romero, alias Johan Petrica, considerado uno de los hombres de confianza del líder criminal.

Durante su declaración, Trump aprovechó para defender su política de seguridad e inmigración, y volvía a cuestionar la gestión del expresidente Joe Biden. El mandatario sostuvo que su gobierno continuará reforzando las acciones contra organizaciones criminales transnacionales, y grupos vinculados al narcotráfico.

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