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IRÁN Y EEUU

Pakistán anuncia un "texto definitivo" para un acuerdo de paz entre Irán y EEUU

Trump asegura que que el acuerdo ha sido aceptado por el desaparecido líder supremo Jamenei e incluye la renuncia de Irán a tener armas nucleares.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas AraqchiEUROPA PRESS

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Iman Benataya
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Irán y Estados Unidos han alcanzado un texto para un acuerdo de paz. Así lo ha anunciado el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, a través de una publicación en X, en la que ha detallado que "se puede confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos".

Una firma "digital"

Este anuncio llegó poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, augurara, de nuevo, que el principio de acuerdo con Estados Unidos estaba cerca y que la firma podría tener "en uno o dos días", si bien ha manifestado que esta se llevará a cabo "digitalmente", después de que el presidente Donald Trump apuntase este jueves a un acto en Europa.

"Estamos más cerca de un acuerdo que nunca. Podría concretarse en uno o dos días, o incluso en los próximos días", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estatal IRIB, por lo que ha pedido una vez más a los medios de comunicación que eviten hacer "especulaciones" que perjudiquen lo que ha descrito como una "oportunidad". El ministro ha defendido que el memorando de entendimiento "es positivo para los intereses del pueblo iraní y consolida las victorias del país en el terreno".

Suiza podría acoger la firma del acuerdo

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró el mismo viernes que la firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa. Incluso Suiza se ofreció para albergar la ceremonia. Vance añadió que los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen "el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera". El mismo Donald Trump aseguró que la guerra con Irán termina "hoy", y expresó optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán. En este sentido, destacó que el acuerdo ha sido aceptado por el desaparecido líder supremo Jamenei e incluye la renuncia de Irán a tener armas nucleares.

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