Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Carlos Alcaraz pone en duda su presencia en Roland Garros: "Que fuerce me puede perjudicar para el futuro"

El campeón de siete grand slam podría no acudir a Roland Garros por su lesión en la muñeca derecha. "Prefiero volver más tarde y muy bien que pronto y mal. Hay que cuidarse", apunta Alcaraz.

Carlos Alcaraz, en la gala de los Premios Laureus en Madrid

Alcaraz no se pone una fecha de regreso a las pistas: "No puedo decir un plazo" | Antena 3 Deportes

Publicidad

Roland Garros, segundo grand slam de la temporada, pende de un hilo para Carlos Alcaraz. El vigente campeón del grand slam parisino y campeón en las dos últimas ediciones (2024 y 2025) podría no estar en condiciones para defender su corona sobre la tierra batida de la capital francesa por culpa de la lesión que sufrió en la muñeca derecha durante su primer partido en el torneo Conde de Godó. El propio tenista murciano, en la gala de los Premios Laureus en Madrid, dejó claro que lo primordial es cuidar esa parte de su cuerpo y que su presencia en París dependerá de una segunda prueba que se realizará en unos días.

"Voy a hacerme una prueba igual a la que me hice pero ahora con más tiempo desde que me lesioné. Ojalá que podamos estar lo antes posible. No puedo decir un plazo, haremos lo posible para estar lo antes posible", explicó el campeón de siete grand slam.

Lo que parece seguro es que, tras retirarse del Conde de Godó y darse de baja en el Mutua Madrid Open, tampoco estará en el Internazionali BNL d'Italia, del 6 al 17 de mayo. El objetivo es lograr estar en Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio), pero Alcaraz dejó anoche muy claro en Madrid que no forzará y preservará su muñeca para el futuro.

"Porcentaje no sé decir. Veremos a ver qué pasa pero tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar para el futuro. Veremos la prueba y veremos que sale pero prefiero volver más tarde y muy bien que pronto y mal. Hay que cuidarse que la carrera puede ser larga", añadió el tenista de El Palmar.

"Vamos a intentar estar en las pistas lo más pronto posible"

Carlos Alcaraz, elegido mejor deportista del año en la gala de los premios Laureus 2026, aseguró estar "bien" de ánimo y que este tipo de lesiones "en el deporte profesional son pequeños baches que hay por el camino".

"Hay que levantarse mejor, más fuerte, y vamos a intentar estar en las pistas lo más pronto posible", señaló Alcaraz.

"He aprendido a llevar la presión y a cómo enfocar la carrera para disfrutar tanto dentro como fuera. Todavía hay veces que me cuesta lidiar con la presión y las expectativas de la gente pero lo principal es disfrutar", apuntó el fenómeno de El Palmar.

"De esta lesión tengo que recuperarme muy bien si no quiero que me perjudique en el futuro"

Respecto al ranking y el hecho de que Sinner pueda ampliar su ventaja con él en Madrid, el murciano admitió que no es algo que le preocupe.

"No es nada que me preocupe. Dije en Montecarlo que estaba bien sin lesión y que iba a perder el número uno igualmente. La batalla está siendo bonita con Jannik pero la carrera es muy larga, hay muchos años por delante e intentaré hacerlo lo mejor posible. El número uno llegará después de hacer las cosas bien. Lo importante ahora es recuperarse, entrenar bien y veremos si recuperamos el número uno", explicó Alcaraz.

"Lo que tengo claro es que perderme el torneo (Madrid) duele mucho pero son cosas que pasan en el mundo profesional y hay que aceptarlas como una manera de aprendizaje para el futuro, como algo que te hará más fuerte. No tengo miedo de saltarme lo que me tenga que saltar. De esta lesión tengo que recuperarme muy bien si no quiero que me perjudique en el futuro", concluyó el jugador murciano.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los robots chinos ganan a los humanos por primera vez en la media maratón de Pekín

Los robos se imponen a los humanos en Pekín

Publicidad

Deportes

La futbolista Tamara Mendler en una imagen de archivo

Muere la exfutbolista Tamara Mendler a los 32 años y unos días después de dar a luz

Alamara Djabi, en un partido

Herido grave Alamara Djabi, juvenil del Midtjylland, tras ser apuñalado

Julen Guerrero, en una imagen de archivo

Julen Guerrero rompe su silencio tras la muerte de su mujer: "Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado"

Carlos Alcaraz, con el galardón de mejor deportista del año en los Laureus
Laureus 2026

Carlos Alcaraz, elegido mejor deportista del año en los Premios Laureus

Carlos Alcaraz, en la gala de los Premios Laureus en Madrid
Tenis

Carlos Alcaraz pone en duda su presencia en Roland Garros: "Que fuerce me puede perjudicar para el futuro"

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo ante Sebastián Báez
ATP

Boris Becker: "Alcaraz se lesiona con más frecuencia que Sinner, pero se debe a su estilo"

El exjugador alemán y ganador de seis grand slam explica el motivo que explicaría la razón que lleva a Alcaraz a lesionarse mas que Sinnner.

Carlos Alcaraz, el pasado miércoles en Barcelona
Tenis

Primera imagen de Carlos Alcaraz tras marcharse lesionado de Barcelona... ¡con una férula en su muñeca derecha!

El campeón de siete grand slam ha reaparecido en una fotografía en la que se le ve con una férula en su muñeca derecha.

Vinícius y Lamine Yamal pelean por un balón

LaLiga confirma el día y la hora de El Clásico del Camp Nou

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante Alcaraz

Jannik Sinner busca en Madrid un récord que no logró ni el Big Three

Carlos Alcaraz, en su partido ante Otto Virtanen en el Godó

Feliciano López, sobre la lesión de Alcaraz: "Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros"

Publicidad