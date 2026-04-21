Carlos Alcaraz pone en duda su presencia en Roland Garros: "Que fuerce me puede perjudicar para el futuro"

Roland Garros, segundo grand slam de la temporada, pende de un hilo para Carlos Alcaraz. El vigente campeón del grand slam parisino y campeón en las dos últimas ediciones (2024 y 2025) podría no estar en condiciones para defender su corona sobre la tierra batida de la capital francesa por culpa de la lesión que sufrió en la muñeca derecha durante su primer partido en el torneo Conde de Godó. El propio tenista murciano, en la gala de los Premios Laureus en Madrid, dejó claro que lo primordial es cuidar esa parte de su cuerpo y que su presencia en París dependerá de una segunda prueba que se realizará en unos días.

"Voy a hacerme una prueba igual a la que me hice pero ahora con más tiempo desde que me lesioné. Ojalá que podamos estar lo antes posible. No puedo decir un plazo, haremos lo posible para estar lo antes posible", explicó el campeón de siete grand slam.

Lo que parece seguro es que, tras retirarse del Conde de Godó y darse de baja en el Mutua Madrid Open, tampoco estará en el Internazionali BNL d'Italia, del 6 al 17 de mayo. El objetivo es lograr estar en Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio), pero Alcaraz dejó anoche muy claro en Madrid que no forzará y preservará su muñeca para el futuro.

"Porcentaje no sé decir. Veremos a ver qué pasa pero tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar para el futuro. Veremos la prueba y veremos que sale pero prefiero volver más tarde y muy bien que pronto y mal. Hay que cuidarse que la carrera puede ser larga", añadió el tenista de El Palmar.

"Vamos a intentar estar en las pistas lo más pronto posible"

Carlos Alcaraz, elegido mejor deportista del año en la gala de los premios Laureus 2026, aseguró estar "bien" de ánimo y que este tipo de lesiones "en el deporte profesional son pequeños baches que hay por el camino".

"Hay que levantarse mejor, más fuerte, y vamos a intentar estar en las pistas lo más pronto posible", señaló Alcaraz.

"He aprendido a llevar la presión y a cómo enfocar la carrera para disfrutar tanto dentro como fuera. Todavía hay veces que me cuesta lidiar con la presión y las expectativas de la gente pero lo principal es disfrutar", apuntó el fenómeno de El Palmar.

"De esta lesión tengo que recuperarme muy bien si no quiero que me perjudique en el futuro"

Respecto al ranking y el hecho de que Sinner pueda ampliar su ventaja con él en Madrid, el murciano admitió que no es algo que le preocupe.

"No es nada que me preocupe. Dije en Montecarlo que estaba bien sin lesión y que iba a perder el número uno igualmente. La batalla está siendo bonita con Jannik pero la carrera es muy larga, hay muchos años por delante e intentaré hacerlo lo mejor posible. El número uno llegará después de hacer las cosas bien. Lo importante ahora es recuperarse, entrenar bien y veremos si recuperamos el número uno", explicó Alcaraz.

"Lo que tengo claro es que perderme el torneo (Madrid) duele mucho pero son cosas que pasan en el mundo profesional y hay que aceptarlas como una manera de aprendizaje para el futuro, como algo que te hará más fuerte. No tengo miedo de saltarme lo que me tenga que saltar. De esta lesión tengo que recuperarme muy bien si no quiero que me perjudique en el futuro", concluyó el jugador murciano.

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