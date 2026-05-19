Greg Rusedski: "No creo que Carlos Alcaraz esté de vuelta en Wimbledon"

A las puertas de Roland Garros, ya se está jugando la previa aunque el cuadro principal no arranca hasta el domingo 24 de mayo, el mundo del tenis se sigue preguntando (y añorando) sobre cuándo volverá Carlos Alcaraz al circuito. El campeón de siete grand slam, que no podrá defender su corona sobre la tierra batida de París, sigue en el dique seco desde el momento en el que su muñeca realizó un feo gesto durante su debut en el Conde de Godó ante Otto Virtanen el pasado 14 de abril. Un mes después de aquel triste episodio y tras darse de baja de los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros, sigue sin haber pistas sobre cómo evoluciona su lesión y cuándo podría volver a las pistas.

Durante su ausencia, Jannik Sinner se ha distanciado en el ranking y se ha reforzado como número 1 del mundo, ganando los títulos en Madrid y Roma, y presentándose en París como el gran favorito para alzar el próximo domingo 7 de junio la Copa de los Mosqueteros y completar el Career Grand Slam. No se atisban rivales para el de San Cándido, menos aún viendo como liquidó a Casper Ruud, uno de los terrícolas del circuito y en gran estado de forma, en la final del pasado domingo en el Foro Itálico.

"Siempre extrañamos a Carlos, pero está haciendo lo correcto"

Greg Rusedski, extenista británico y ganador de 15 títulos ATP, ha analizado la actualidad del circuito en su canal de YouTube 'Off Court with Greg' y ha opinado que Alcaraz no estará de vuelta en Wimbledon para evitar el mismo error que acabó con la carrera de Juan Martín del Potro.

"Siempre extrañamos a Carlos, pero está haciendo lo correcto. La salud es tu patrimonio. No quiere que le ocurra lo mismo que a Juan Martín del Potro, que regresó demasiado pronto, sufrió demasiadas lesiones de muñeca y nunca logró explotar su enorme potencial", explica Greg Rusedski.

El que fuera finalista del US Open en 1997 apunta a que Alcaraz "no volverá hasta que esté listo" y opina que "no creo que Carlos vaya volver para Wimbledon este año".

"Si Novak está sano y su cuerpo responde, puede vencer a cualquiera"

Preguntado por las opciones de Novak Djokovic de cara a Roland Garros, el extenista británico, nacido en Montreal (Quebec) el 6 de septiembre de 1973, recuerda que si el físico de Nole está en condiciones, no se le puede descartar.

"Nunca lo subestimes. Si Novak está sano y su cuerpo responde, puede vencer a cualquiera. Todavía es así de bueno", opina Rusedski.

Carlos Alcaraz perderá otros 2.000 puntos al no defender su corona en Roland Garros y el próximo lunes 8 de junio aparecerá con 9.960 puntos. Si no está recuperado para la gira de hierba, al murciano también se le restarán 500 puntos como campeón vigente en Queen's y otros 1.300 puntos como finalista en Wimbledon.