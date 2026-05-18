Roland Garros 2026: Fechas, sorteo, cuadro principal y cabezas de serie

Roland Garros, segunda grand slam de la temporada, ya está aquí. El para muchos mejor major de la temporada pondrá el colofón a una gira de tierra batida en la que Jannik Sinner ha sido el amo y señor: tres títulos (Montecarlo, Madrid y Roma) y la vitola de gran favorito para lograr su primer título en la arcilla parisina y completar el Career Grand Slam. El de San Cándido, que al año pasado cedió en una épica final ante Carlos Alcaraz, buscará en la capital francesa el único grand slam que falta en su palmarés, después de coronarse en Roma ante Ruud (6-4 y 6-4) y lograr ganar los nueve Masters 1.000 del calendario, siendo el más joven de la historia en completar el Golden Masters.

La edición de Roland Garros 2026 arranca este lunes 18 de mayo con los partidos de la previa, pero el cuadro principal no arrancará hasta el próximo domingo 24 de mayo. El sorteo del cuadro principal del grand slam parisino se celebrará el jueves 21 de mayo a las 14:00 horas (horario peninsular), con dos españoles (Alejandro Davidovich Fokina y Rafa Jódar) entre los 32 cabezas de serie.

Los 32 cabezas de serie de Roland Garros 2026

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Novak Djokovic

4. Félix Auger-Aliassime

5. Ben Shelton

6. Taylor Fritz

7. Alex de Miñaur

8. Daniil Medvedev

9. Alexander Bublik

10. Lorenzo Musetti

11. Flavio Cobolli

12. Andrey Rublev

13. Jiří Lehečka

14. Karen Khachanov

15. Valentin Vacherot

16. Luciano Darderi

17. Arthur Fils

18. Learner Tien

19. Frances Tiafoe

20. Cameron Norrie

21. Alejandro Davidovich Fokina

22. Arthur Rinderknech

23. Casper Ruud

24. Tommy Paul

25. Tomás Martín Etcheverry

26. Francisco Cerúndolo

27. Jakub Menšík

28. Rafa Jódar

29. João Fonseca

30. Corentin Moutet

31. Tallon Griekspoor

32. Brandon Nakashima

Calendario Roland Garros

El cuadro principal de Roland Garros se disputará entre el domingo 24 de mayo y el domingo 7 de junio. La final masculina se jugará el domingo 7 de junio, mientras que la femenina se celebrará el sábado 6 de junio.

Las semifinales masculinas se jugarán el viernes 5 de junio y las femeninas, un día antes, el jueves 4 de junio.

- Primera ronda masculina/femenina: 24, 25 y 26 de mayo.

- Segunda ronda masculina/femenina: 27 y 28 de mayo.

- Tercera ronda masculina/femenina: 29 y 30 de mayo.

- Octavos de final masculinos/femeninos: 31 de mayo y 1 de junio.

- Cuartos de final masculinos/femeninos: 2 y 3 de junio.

- Semifinales femeninas: 4 de junio (no antes de las 15:00 horas).

- Semifinales masculinas: 5 de junio (no antes de las 14:30 horas).

- Final femenina: 6 de junio (no antes de las 15:00 horas).

- Final masculina: 7 de junio (no antes de las 15:00 horas).

Palmarés de Roland Garros

Rafa Nadal lidera de forma brutal e incontestable el palmarés histórico de Roland Garros con 14 títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022).

Björn Borg es el segundo jugador en la Era Open con más entorchados en Roland Garros con seis Copas de los Mosqueteros (1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981).

Novak Djokovic (2016, 2021 y 2023), Mats Wilander (1982, 1985 y 1988), Ivan Lendl (1984, 1986 y 1987) y Gustavo Kuerten (1997, 2000 y 2001) cuentan con tres títulos de Roland Garros cada uno.

Carlos Alcaraz, que no estará en esta edición de Roland Garros por la lesión que padece en la muñeca derecha, es el campeón vigente y ganador de las dos últimas ediciones (2024 y 2025). Ocho españoles han ganado al menos una vez el torneo de Roland Garros: Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Sergi Bruguera, Manolo Santana, Juan Carlos Ferrero, Andrés Gimeno, Carlos Moyà y Albert Costa.

Prize Money de Roland Garros

La edición 2026 de Roland Garros repartirá 61,72 millones de euros en premios en las categorías masculina y femenina. Los campeones se embolsarán 2,8 millones de euros, mientras que los finalistas ingresarán 1,4 millones de euros.

Así serán los premios en metálico de Roland Garros 2026:

- Campeón: 2,8 millones de euros

- Finalista: 1,4 millones de euros.

- Semifinalista: 750.000 euros

- Cuartofinalista: 470.000 euros

- Octavos de final: 285.000 euros

- Tercera ronda: 187.000 euros

- Segunda ronda: 130.000 euros

- Primera ronda: 87.000 euros