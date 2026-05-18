Roland Garros
Roland Garros 2026: Fechas, sorteo, cuadro principal y cabezas de serie
El segundo grand slam de la temporada se disputará sobre la tierra batida de París del 24 de mayo al 7 de junio. Consulta todos los detalles de Roland Garros 2026.
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Roland Garros, segunda grand slam de la temporada, ya está aquí. El para muchos mejor major de la temporada pondrá el colofón a una gira de tierra batida en la que Jannik Sinner ha sido el amo y señor: tres títulos (Montecarlo, Madrid y Roma) y la vitola de gran favorito para lograr su primer título en la arcilla parisina y completar el Career Grand Slam. El de San Cándido, que al año pasado cedió en una épica final ante Carlos Alcaraz, buscará en la capital francesa el único grand slam que falta en su palmarés, después de coronarse en Roma ante Ruud (6-4 y 6-4) y lograr ganar los nueve Masters 1.000 del calendario, siendo el más joven de la historia en completar el Golden Masters.
La edición de Roland Garros 2026 arranca este lunes 18 de mayo con los partidos de la previa, pero el cuadro principal no arrancará hasta el próximo domingo 24 de mayo. El sorteo del cuadro principal del grand slam parisino se celebrará el jueves 21 de mayo a las 14:00 horas (horario peninsular), con dos españoles (Alejandro Davidovich Fokina y Rafa Jódar) entre los 32 cabezas de serie.
Los 32 cabezas de serie de Roland Garros 2026
1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Novak Djokovic
4. Félix Auger-Aliassime
5. Ben Shelton
6. Taylor Fritz
7. Alex de Miñaur
8. Daniil Medvedev
9. Alexander Bublik
10. Lorenzo Musetti
11. Flavio Cobolli
12. Andrey Rublev
13. Jiří Lehečka
14. Karen Khachanov
15. Valentin Vacherot
16. Luciano Darderi
17. Arthur Fils
18. Learner Tien
19. Frances Tiafoe
20. Cameron Norrie
21. Alejandro Davidovich Fokina
22. Arthur Rinderknech
23. Casper Ruud
24. Tommy Paul
25. Tomás Martín Etcheverry
26. Francisco Cerúndolo
27. Jakub Menšík
28. Rafa Jódar
29. João Fonseca
30. Corentin Moutet
31. Tallon Griekspoor
32. Brandon Nakashima
Calendario Roland Garros
El cuadro principal de Roland Garros se disputará entre el domingo 24 de mayo y el domingo 7 de junio. La final masculina se jugará el domingo 7 de junio, mientras que la femenina se celebrará el sábado 6 de junio.
Las semifinales masculinas se jugarán el viernes 5 de junio y las femeninas, un día antes, el jueves 4 de junio.
- Primera ronda masculina/femenina: 24, 25 y 26 de mayo.
- Segunda ronda masculina/femenina: 27 y 28 de mayo.
- Tercera ronda masculina/femenina: 29 y 30 de mayo.
- Octavos de final masculinos/femeninos: 31 de mayo y 1 de junio.
- Cuartos de final masculinos/femeninos: 2 y 3 de junio.
- Semifinales femeninas: 4 de junio (no antes de las 15:00 horas).
- Semifinales masculinas: 5 de junio (no antes de las 14:30 horas).
- Final femenina: 6 de junio (no antes de las 15:00 horas).
- Final masculina: 7 de junio (no antes de las 15:00 horas).
Palmarés de Roland Garros
Rafa Nadal lidera de forma brutal e incontestable el palmarés histórico de Roland Garros con 14 títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022).
Björn Borg es el segundo jugador en la Era Open con más entorchados en Roland Garros con seis Copas de los Mosqueteros (1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981).
Novak Djokovic (2016, 2021 y 2023), Mats Wilander (1982, 1985 y 1988), Ivan Lendl (1984, 1986 y 1987) y Gustavo Kuerten (1997, 2000 y 2001) cuentan con tres títulos de Roland Garros cada uno.
Carlos Alcaraz, que no estará en esta edición de Roland Garros por la lesión que padece en la muñeca derecha, es el campeón vigente y ganador de las dos últimas ediciones (2024 y 2025). Ocho españoles han ganado al menos una vez el torneo de Roland Garros: Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Sergi Bruguera, Manolo Santana, Juan Carlos Ferrero, Andrés Gimeno, Carlos Moyà y Albert Costa.
Prize Money de Roland Garros
La edición 2026 de Roland Garros repartirá 61,72 millones de euros en premios en las categorías masculina y femenina. Los campeones se embolsarán 2,8 millones de euros, mientras que los finalistas ingresarán 1,4 millones de euros.
Así serán los premios en metálico de Roland Garros 2026:
- Campeón: 2,8 millones de euros
- Finalista: 1,4 millones de euros.
- Semifinalista: 750.000 euros
- Cuartofinalista: 470.000 euros
- Octavos de final: 285.000 euros
- Tercera ronda: 187.000 euros
- Segunda ronda: 130.000 euros
- Primera ronda: 87.000 euros
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