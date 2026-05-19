Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en el rescate de 'Plus Ultra'

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por blanqueo de capitales en el rescate público de la compañía aérea 'Plus Ultra', tal y como ha avanzado 'El Confidencial' y ha podido confirmar Antena 3 Noticias.

Investigan al expresidente del Gobierno en el 'caso Plus Ultra', donde el juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional analiza si los 53 millones de euros con los que se rescató a la aerolínea sirvieron para lavar fondos, así como para cobrar comisiones ilegales.

Zapatero está citado como imputado el próximo 2 de junio después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevara a cabo una investigación en los últimos meses llegando a vincular al expresidente del Gobierno con el cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos.

El expresidente ha sido citado por tres presuntos delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la 'causa Plus Ultra' por el presunto cobro de comisiones ilegales.

Registran su oficina y varias empresas

Fuentes de la Audiencia Nacional informan de que, durante este martes, se están llevando a cabo varios registros, tanto en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero como en otras tres empresas. El juez ha levantado el secreto de las actuaciones.

El PP exige explicaciones: "Los capos empiezan a caer"

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha exigido este martes explicaciones al Gobierno tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, que considera de una "gravedad extrema".

"No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", ha dicho Miguel Tellado en su cuenta de X.