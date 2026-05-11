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Alcaraz lamenta la muerte de José Ballesta: "Gracias por todo lo que hiciste por nuestra tierra"

El tenista de El Palmar despide en su Instagram al alcalde de Murcia.

Carlos Alcaraz, en las instalaciones de la Caja M&aacute;gica (Madrid)

Carlos Alcaraz, en las instalaciones de la Caja Mágica (Madrid)Efe

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Carlos Alcaraz ha mostrado su pesar por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, con un mensaje en redes sociales en el que ha querido reconocer su legado.

El tenista murciano, natural de El Palmar, dedicó unas palabras al primer edil, quien luchaba contra un cáncer que padecía: "Muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestra tierra", escribió en Instagram junto a una imagen de Ballesta en la Glorieta de España. "Descanse en paz", apostilló.

Amplia trayectoria

José Ballesta, catedrático de Medicina, desarrolló una amplia trayectoria institucional como rector de la Universidad de Murcia, diputado, consejero, portavoz del Gobierno regional y, finalmente, alcalde de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento han destacado su compromiso con Murcia y su papel en la transformación de la ciudad. Durante su mandato "impulsó una transformación que hoy forma parte inseparable de la identidad contemporánea de Murcia. Entendió la ciudad no como una suma de proyectos aislados, sino como una obra colectiva construida desde el respeto a sus raíces, la recuperación de su patrimonio, la defensa de su identidad y la ambición de un futuro mejor".

El comunicado municipal subraya que su labor permitió "recuperar espacios emblemáticos, fortalecer el orgullo de pertenencia y proyectar una Murcia moderna, abierta y consciente de la enorme riqueza histórica, cultural y humana que atesora".

También resaltan su perfil humano y su forma de entender la política: "Quienes compartieron trabajo y responsabilidad institucional con él conocieron además a una persona cercana, reflexiva y profundamente humana, que entendía la política municipal como la forma más noble y directa de servicio a los demás".

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Murcia ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los actos institucionales.

"Murcia pierde hoy a su alcalde. Pero su recuerdo, su obra y su amor por la ciudad permanecerán unidos para siempre a la historia de Murcia", concluía el comunicado.

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