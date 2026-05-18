Emotiva despedida de Griezmann en el Metropolitano: "Pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí"

Antoine Griezmann puso punto y final este domingo a su etapa en el Atlético de Madrid, el club de su vida y del que se marcha como leyenda rojiblanca y máximo goleador histórico (212 goles) y tras jugar su partido 500 con la elástica colchonera. Han sido dos etapas en el club madrileño (2014-2019 y 2021-2026). Entre medio, el delantero francés jugó dos temporadas en el Barcelona, una decisión por la que Griezmann pidió anoche perdón ante toda la afición congregada en el Metropolitano.

"Sé que muchos lo hicieron y algunos todavía no lo han hecho, así que pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven, hice un error, volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble disfrutar con ellos cada victoria, cada derrota. Ha sido increíble para mí luchar con vosotros. Quiero agradecer a los fisios y utilleros. Agradecer al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club. Don Diego Pablo Simeone", confesó el francés sobre su marcha al conjunto culé en 2019.

"Es verdad que no he podido traer una Liga o una Champions, pero me vale mucho más vuestro cariño. Es increíble para mí y me lo llevaré para toda la vida. Padres, madres, tíos, tías... muchas gracias por traer a vuestro niño aquí para enseñarle lo que es el Atlético de Madrid, que es lo mejor que hay en el mundo", indicó El Principito.

Las bonitas palabras de Griezmann hacia Koke y Simeone

Griezmann tuvo palabras de agradecimiento para Koke, capitán del equipo, y Diego Pablo Simeone, entrenador rojiblanco y que siempre apostó por él.

"También que hablar de Koke. Mi preferido. Nuestro Capitán. Yo no sé si soy una leyenda, pero tú eres puta leyenda de este club", apuntó el atacante galo sobre Koke Resurrección.

"Gracias a ti, hay mucha ilusión en este estadio, en este vestuario. Gracias a ti fui campeón del mundo, me sentí el mejor del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo para mi luchar para ti", indicó Griezmann sobre Simeone.

Godín, Torres y Koke despiden a El Principito

Otras leyendas como Godín, Torres o el propio Koke dedicaron sentidas y emotivas palabras hacia Griezmann en su despedida en el Metropolitano.

"Es un placer acompañar a Antoine en un día especial. Sé lo que se siente. Es difícil. Como amigo y familia que somos y en nombre de todos los atléticos agradecerte por todo lo que no has dado. Es un ciclo que se termina, el más bonito de tu vida. A partir de ahora empieza la leyenda. Gracias amigo", señaló Godín.

"Toca despedir a la gente que quiero. Se fueron muchos importantes. Ahora se va Griezmann, el máximo goleador del Atlético de Madrid. Gracias por alegrarnos a todos en los momentos difíciles, cuando uno venía triste y jodido, siempre estaba Antoine con el niño que tiene dentro y venía alegre y nos echaba para delante. Es verdad que se marchó y nos dolió a todos, pero le echó huevos, volvió y demostró que es el mejor. Siempre decimos que más que los títulos buscamos reconocimiento. Y aquí hay 70.000 tíos que están aplaudiéndote y te van aplaudir más", explicó Koke.

"Es el día de Antoine. Llevamos escuchando todos estos días el jugador único que hemos disfrutado. El mejor que muchos de nosotros hemos visto, eso está claro, pero creo que Antoine recoge algo más importante, que es el cariño, respeto y reconocimiento de la familia atlética. Gracias por tu fútbol y tu compromiso", fueron la palabras de Fernando Torres.

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