Nueva tragedia en Maldivas: muere ahogado un turista español mientras practicaba surf

Un ciudadano español de 53 años falleció este lunes ahogado mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las Maldivas, según ha comunicado la policía local.

El hombre se encontraba alojado en un barco de safari turístico y se había desplazado a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, uno de los destinos más frecuentados del archipiélago por los aficionados al surf.

Las autoridades señalaron que fue trasladado de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12:57 hora local (07:57 GMT).

La policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Cinco italianos fallecidos

El fallecimiento se produce en medio de una serie de incidentes recientes con turistas extranjeros en las Maldivas. Este mismo lunes, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de cinco ciudadanos italianos que murieron el pasado jueves en un accidente de buceo en el atolón de Vaavu.

No obstante, los trabajos de recuperación de los cadáveres continúan tras el fallecimiento el sábado de un buzo militar maldivo que participaba en las labores de búsqueda, en las que ahora colaboran especialistas italianos y finlandeses.

Un tiburón atacó a otro turista español

Esta racha negra arrancó el pasado 11 de abril, cuando otro turista español -un ginecólogo de 30 años que se encontraba de luna de miel- sufrió la amputación de una pierna tras el ataque de un tiburón tigre mientras buceaba en el atolón de Gaafu Alif, una zona cercana a donde ocurrió el ahogamiento de este lunes.

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