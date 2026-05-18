Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Maldivas

Nueva tragedia en Maldivas: muere ahogado un turista español mientras practicaba surf

El suceso ha ocurrido cerca del atolón de Vaadhoo en una travesía a bordo de un barco de safari turístico. Es la tercera fatalidad registrada en Maldivas en poco más de un mes.

Imagen de archivo de las Islas Maldivas

Imagen de archivo de las Islas MaldivasPixabay

Publicidad

Un ciudadano español de 53 años falleció este lunes ahogado mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las Maldivas, según ha comunicado la policía local.

El hombre se encontraba alojado en un barco de safari turístico y se había desplazado a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, uno de los destinos más frecuentados del archipiélago por los aficionados al surf.

Las autoridades señalaron que fue trasladado de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12:57 hora local (07:57 GMT).

La policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Cinco italianos fallecidos

El fallecimiento se produce en medio de una serie de incidentes recientes con turistas extranjeros en las Maldivas. Este mismo lunes, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de cinco ciudadanos italianos que murieron el pasado jueves en un accidente de buceo en el atolón de Vaavu.

No obstante, los trabajos de recuperación de los cadáveres continúan tras el fallecimiento el sábado de un buzo militar maldivo que participaba en las labores de búsqueda, en las que ahora colaboran especialistas italianos y finlandeses.

Un tiburón atacó a otro turista español

Esta racha negra arrancó el pasado 11 de abril, cuando otro turista español -un ginecólogo de 30 años que se encontraba de luna de miel- sufrió la amputación de una pierna tras el ataque de un tiburón tigre mientras buceaba en el atolón de Gaafu Alif, una zona cercana a donde ocurrió el ahogamiento de este lunes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Gravísimo accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña: ¡salió disparado y será operado!

Alex Márquez siendo atendido tras el accidente en el GP de Cataluña

Publicidad

Deportes

Imagen de archivo de las Islas Maldivas

Nueva tragedia en Maldivas: muere ahogado un turista español mientras practicaba surf

Hansi Flick, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper

Hansi Flick renueva con el Barcelona hasta junio de 2028

Dani Carvajal, con el trofeo de MVP tras la final de la Champions 2024

Carvajal se despide del Real Madrid: "Ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida"

Fermín López durante un partido con el FC Barcelona
Mundial de Fútbol

Fermín López se perderá el Mundial tras fracturarse el quinto metatarsiano

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en Las Rozas
Mundial 2026

Cuándo da Luis de la Fuente la lista para el Mundial 2026

Dani Carvajal en un partido con el Real Madrid
Fútbol

El Real Madrid hace oficial el adiós de Dani Carvajal: "Una de las más grandes leyendas de nuestro club"

El lateral llega a un acuerdo con el club blanco para poner fin a su etapa como futbolista del Real Madrid.

Jannik Sinner, en el Foro Itálico tras ganar la final ante Casper Ruud
Tenis

Sinner, antes de Roland Garros: "La prioridad principal es recuperarme..."

El número 1 del mundo reconoce la necesidad de desconectar "dos o tres días" antes de afrontar el desafío de Roland Garros.

Jannik Sinner y Casper Ruud, tras la final del Masters de Roma

Así queda el ranking ATP tras el triunfo de Jannik Sinner en Roma

La Copa de los Mosqueteros, el icónico trofeo de Roland Garros

Roland Garros 2026: Fechas, sorteo, cuadro principal y cabezas de serie

Álex Márquez tras su grave accidente en Montmeló

Primera imagen de Álex Márquez tras su grave accidente en Montmeló

Publicidad