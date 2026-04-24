Carlos Alcaraz renuncia a jugar en Roland Garros: "Lo más prudente es ser cautos y no participar"

Carlos Alcaraz, campeón de siete grand slam, ha anunciado este viernes que no competirá en la próxima edición de Roland Garros, después de someterse a una nueva prueba por la lesión que padece en la muñeca derecha.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", ha indicado Carlos Alcaraz en sus redes sociales.

El campeón de las dos últimas ediciones sobre la tierra batida de París (2024 y 2025) se lesionó hace unos días en su debut en Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, una lesión que le hizo darse de baja del torneo barcelonés, antes de confirmar su baja en el Mutua Madrid Open. Ahora, a un mes del comienzo de Roland Garros, el tenista de El Palmar ha decidido no arriesgar y renunciar al grand slam parisino y al Masters de Roma, las dos citas en las que partía como campeón.

El pupilo de Samu López, que el lunes ya había asegurado que no pondría en peligro su carrera por forzar y estar en París, ha visto como su inmaculado comienzo de temporada, reinando en Australia y Doha, se ha torcido con tres derrotas en Indian Wells, Miami y la final de Montecarlo y la posterior lesión en Barcelona, que le deja fuera de lo que resta de la gira de tierra batida.

Roland Garros lamenta la baja de Alcaraz: "¡Te extrañaremos!"

La organización de Roland Garros ha lamentado la baja del murciano y le ha deseado una pronta recuperación.

"Algunas noticias desgarradoras: Carlos Alcaraz, nuestro campeón de 2024 y 2025, no podrá defender su título en Roland-Garros 2026 debido a una lesión en la muñeca 💔 ¡Te deseamos lo mejor en tu recuperación, Carlos, te extrañaremos!", ha apuntado el grand slam parisino en sus redes sociales.

Alcaraz perderá 3.000 puntos en el ranking: 1.000 como campeón en Roma y otros 2.000 como campeón de Roland Garros. La gran duda es cuándo volverá a las pistas, lo más temprano ya será a partir de la gira de hierba, donde el año pasado fue campeón en Queen's y finalista en Wimbledon.