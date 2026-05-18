Tenis
La última 'ida de olla' de Moutet: se baja los pantalones tras perder un punto ante Davidovich
El francés, además, destrozó la raqueta contra una valla publicitaria minutos antes en un nuevo espectáculo bochornoso.
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Lo de Corentin Moutet cada vez que salta a una pista de tenis es una mezcla entre espectáculo, show y, a veces, bochorno. Lo último del jugador francés es difícil de explicar y valorar, esta vez el tenista de 27 años literalmente se bajó los pantalones después de perder un punto ante Alejandro Davidovich en los 1/16 de final del ATP de Hamburgo. Eso sí, apenas unos minutos antes ya tiró la raqueta con fuerza contra la valla publicitaria.
Y lo más extraño de todo es que ocurrió cuando el resultado sonreía al español, pero el momento de partido tampoco era absolutamente crucial: el malagueño sacaba para intentar ponerse 4-2 arriba en el primer set.
5 segundos con los pantalones bajados
El intercambio entre ambos jugadores fue precioso, pero terminó cayendo del lado de Davidovich, que obligó a una volea complicada a Moutet y terminó finiquitando con una derecha paralela con el francés ya vendido. Fue justo en ese momento cuando el número 32 del mundo se bajó los pantalones y se los volvió a subir cinco segundos después ante la incredulidad de los aficionados, que también reaccionaron con risas y algún que otro silbido irónico.
Davidovich no llegó a percatarse porque tras pegar la derecha se dio la vuelta para prepararse para el siguiente puntos.
Minutos antes lanzó la raqueta contra una valla publicitaria
Y no, no fue lo único reseñable del partido, y es que Moutet casi siempre tiene alguna reacción violenta o desmedida durante sus partidos. Precisamente minutos antes, con 2-1 para Davidovich, el francés lanzó la raqueta con fuerza contra la valla publicitaria que tenía detrás. Un espectáculo bochornoso que repite con demasiada asiduidad y que la ATP tampoco se esmera en castigar como debería. Por si fuera poco, Moutet solo ha ganado tres partidos en esta gira de tierra y enlaza cuatro derrotas consecutivas entre el Conde de Godó, Madrid, Roma y Hamburgo, en estos tres últimos torneos ha caído ante españoles (Dani Mérida, Llamas Ruiz y Davidovich).
Davidovich, contra de Miñaur en octavos
El partido terminó con victoria para Davidovich por un doble 6-4, lo que permite al español avanzar a octavos de final, donde se medirá al australiano De Miñaur, al que ha vencido en dos de sus cuatro enfrentamientos a nivel ATP (también le ganó a nivel Challenger en 2018 y perdió en las Next Gen ATP Finals en 2019).
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