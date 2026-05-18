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La última 'ida de olla' de Moutet: se baja los pantalones tras perder un punto ante Davidovich

El francés, además, destrozó la raqueta contra una valla publicitaria minutos antes en un nuevo espectáculo bochornoso.

Corentin Moutet durante un partido

Corentin Moutet durante un partidoReuters

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Lo de Corentin Moutet cada vez que salta a una pista de tenis es una mezcla entre espectáculo, show y, a veces, bochorno. Lo último del jugador francés es difícil de explicar y valorar, esta vez el tenista de 27 años literalmente se bajó los pantalones después de perder un punto ante Alejandro Davidovich en los 1/16 de final del ATP de Hamburgo. Eso sí, apenas unos minutos antes ya tiró la raqueta con fuerza contra la valla publicitaria.

Y lo más extraño de todo es que ocurrió cuando el resultado sonreía al español, pero el momento de partido tampoco era absolutamente crucial: el malagueño sacaba para intentar ponerse 4-2 arriba en el primer set.

5 segundos con los pantalones bajados

El intercambio entre ambos jugadores fue precioso, pero terminó cayendo del lado de Davidovich, que obligó a una volea complicada a Moutet y terminó finiquitando con una derecha paralela con el francés ya vendido. Fue justo en ese momento cuando el número 32 del mundo se bajó los pantalones y se los volvió a subir cinco segundos después ante la incredulidad de los aficionados, que también reaccionaron con risas y algún que otro silbido irónico.

Davidovich no llegó a percatarse porque tras pegar la derecha se dio la vuelta para prepararse para el siguiente puntos.

Minutos antes lanzó la raqueta contra una valla publicitaria

Y no, no fue lo único reseñable del partido, y es que Moutet casi siempre tiene alguna reacción violenta o desmedida durante sus partidos. Precisamente minutos antes, con 2-1 para Davidovich, el francés lanzó la raqueta con fuerza contra la valla publicitaria que tenía detrás. Un espectáculo bochornoso que repite con demasiada asiduidad y que la ATP tampoco se esmera en castigar como debería. Por si fuera poco, Moutet solo ha ganado tres partidos en esta gira de tierra y enlaza cuatro derrotas consecutivas entre el Conde de Godó, Madrid, Roma y Hamburgo, en estos tres últimos torneos ha caído ante españoles (Dani Mérida, Llamas Ruiz y Davidovich).

Davidovich, contra de Miñaur en octavos

El partido terminó con victoria para Davidovich por un doble 6-4, lo que permite al español avanzar a octavos de final, donde se medirá al australiano De Miñaur, al que ha vencido en dos de sus cuatro enfrentamientos a nivel ATP (también le ganó a nivel Challenger en 2018 y perdió en las Next Gen ATP Finals en 2019).

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