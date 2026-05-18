Courtois se convierte en copropietario del CD Extremadura

La plataforma de inversión deportiva NXTPLAY, cofundada por Gonzalo Vila y el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, ha alcanzado un acuerdo para entrar en el accionariado del Club Deportivo Extremadura como copropietario junto al actual presidente, Daniel Tafur.

Según explicaron ambas partes, la operación se cerró tras "casi un año" de negociaciones y llega en un momento especialmente positivo para el club extremeño.

"El CD Extremadura acaba de firmar su cuarto ascenso consecutivo y regresa a Primera Federación, un récord en el fútbol español que confirma la solidez del proyecto deportivo e institucional", destacó el comunicado.

El Extremadura se convierte así en el segundo club en el que invierte NXTPLAY, después de su entrada en el Le Mans FC francés, que recientemente logró el ascenso a la Ligue 1.

Courtois: "Vemos potencial real para construir algo grande"

El guardameta belga explicó los motivos de la inversión: "En NXTPLAY invertimos donde vemos proyectos auténticos, gente que sabe lo que hace y potencial real para construir algo grande".

Además, elogió el trabajo realizado en Almendralejo: "Es un club con historia en el fútbol español, una afición extraordinaria y una directiva que ha demostrado año tras año cómo se construye un proyecto serio".

"Llegamos como socios para sumar a lo que ya está funcionando, y para acompañar al club en la temporada más exigente que tiene por delante", añadió.

Daniel Tafur: "Es un acelerador del rumbo que ya teníamos"

El presidente del club, Daniel Tafur, celebró la entrada de NXTPLAY en el proyecto: "Llevamos cuatro años reconstruyendo este club desde sus cimientos, con un equipo que ha creído en el proyecto desde el primer día y una afición que nunca ha dejado de empujar".

"La incorporación de NXTPLAY como coinversor es la consecuencia natural de ese trabajo: una plataforma con visión global y ambición real, que entiende dónde estamos y hacia dónde queremos ir", explicó.

"Lo que comienza ahora no es un cambio de rumbo, sino un acelerador del rumbo que ya teníamos. Y es la mejor noticia posible para los aficionados que llevan años soñando con devolver al Extremadura al lugar que le corresponde", apostilló.

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