Hantavirus
Hantavirus, última hora del brote en un crucero: Desembarcan el cadáver de la pasajera alemana que llevaba muerta desde el 2 de mayo
Sigue en directo online la última hora de la crisis sanitaria del hantavirus.
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Buenas noticias para los pasajeros españoles que viajaron en el MV Hondius. Los 13 cruceristas han vuelto a dar negativo en la PCR de hantavirus. Todos ellos continúan ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, guardando cuarentena.
Por su parte, el único de este grupo que de momento está contagiado sigue evolucionando favorablemente, una semana después de ingresar con los primeros síntomas en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) de este mismo hospital.
El crucero del hantavirus, como ya se conoce al MV Hondius, atracó este lunes en el puerto de Róterdam con 27 personas a bordo, 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios.
También viajaba en el barco el cadáver de una fallecida por hantavirus. Han esperado a la noche para bajar del Hondius el cuerpo de la tercera víctima del brote: una mujer alemana que llevaba muerta desde el 2 de mayo.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha vuelto a agradecer a España y al Gobierno su gestión en esta crisis sanitaria en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se está celebrando en Ginebra (Suiza).
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Después de que los 13 pasajeros asintomáticos que viajaban en el crucero hayan vuelto a dar negativo el Ministerio de Sanidad contempla relajar la cuarentena a partir de este martes.
Estas nuevas medidas más laxas les permitirían abandonar sus habitaciones y recibir visitas bajo supervisión y medidas de prevención.
Hantavirus, última hora del brote en un crucero |Científicos buscan rastros de hantavirus en Ushuaia
Un equipo de científicos argentinos ha iniciado una investigación en la ciudad de Ushuaia, donde zarpó el 1 de abril el crucero MV Hondius, para detectar la posible circulación de hantavirus en reservorios naturales.
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS Malbrán), organismo público de referencia regional en el estudio de enfermedades infecciosas, ha comenzado una serie de operativos de vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres que se desarrollarán durante esta semana, según informó en un comunicado.
Las tareas se realizan en sectores seleccionados bajo criterios ecológicos y ecoepidemiológicos vinculados a especies como 'Oligoryzomys longicaudatus', 'Abrothrix hirta' y 'Abrothrix olivacea', asociadas a la transmisión del virus en el sur argentino, detalló la nota.
Hantavirus, última hora del brote en un crucero | El crucero MV Hondius volverá a navegar a partir del próximo 13 de junio
El crucero neerlandés MV Hondius, que ha registrado un brote de hantavirus, volverá a navegar a partir del próximo 13 de junio, una vez haya finalizado un completo proceso de limpieza y desinfección que comenzará este martes.
La empresa propietaria del crucero, Oceanwide Expeditions, anunció que "todos los viajes a partir del 13 de junio se realizarán según lo programado". Ese mismo día tendrá lugar un crucero que saldrá desde Longyearbyen, en el archipiélago de Svalbard, en el océano Ártico.
Previamente, indicó la misma empresa, habrá dos cancelaciones de viajes para permitir la finalización del "proceso de limpieza exhaustiva", coordinado por una empresa especializada y supervisado por el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hantavirus, última hora del brote en un crucero | Sánchez reivindica el liderazgo de España en la salud global con casos como el del hantavirus
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reivindicado el liderazgo de España en favor de la salud global poniendo como ejemplo el "paso al frente" dado con el operativo desplegado ante el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
Sánchez se refirió a ese operativo en su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud, donde los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizan las actuaciones que han de llevarse a cabo antes las cuestiones de salud pública global más urgentes.
El jefe del Ejecutivo participó en este evento apenas una semana después de la crisis por el hantavirus en el crucero neerlandés MV Hondius, cuyos pasajeros desembarcaron en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona antes de que el barco continuara con su tripulación hasta Róterdam (Países Bajos).
Hantavirus, última hora del brote en un crucero | Desembarcan en Róterdam el cadáver de la tercera víctima del brote
Las autoridades de Róterdam han esperado a la noche para bajar del Hondius el cuerpo de la tercera víctima del brote: una mujer alemana que llevaba muerta desde el 2 de mayo.
Hantavirus, última hora del brote en un crucero | El español positivo, evoluciona favorablemenet
El único español que hasta el momento ha dado positivo en hantavirus y que se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla sigue evolucionando favorablemente.
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