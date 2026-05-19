Hantavirus, última hora del brote en un crucero: Desembarcan el cadáver de la pasajera alemana que llevaba muerta desde el 2 de mayo

Buenas noticias para los pasajeros españoles que viajaron en el MV Hondius. Los 13 cruceristas han vuelto a dar negativo en la PCR de hantavirus. Todos ellos continúan ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, guardando cuarentena.

Por su parte, el único de este grupo que de momento está contagiado sigue evolucionando favorablemente, una semana después de ingresar con los primeros síntomas en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) de este mismo hospital.

El crucero del hantavirus, como ya se conoce al MV Hondius, atracó este lunes en el puerto de Róterdam con 27 personas a bordo, 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios.

También viajaba en el barco el cadáver de una fallecida por hantavirus. Han esperado a la noche para bajar del Hondius el cuerpo de la tercera víctima del brote: una mujer alemana que llevaba muerta desde el 2 de mayo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha vuelto a agradecer a España y al Gobierno su gestión en esta crisis sanitaria en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se está celebrando en Ginebra (Suiza).