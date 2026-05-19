Imputación Zapatero
Imputación de Zapatero en directo: La UDEF registra el despacho del expresidente del gobierno y tres empresas, una de sus hijas
Sigue en directo la última hora del registro del despacho de José Luis Zapatero tras ser imputado por tres delitos en el caso Plus Ultra.
- Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en el rescate de 'Plus Ultra'
- Susana Díaz, muy afectada por la imputación de Zapatero: "Es duro, entristece y no me lo podía imaginar ni esperar"
- "Cuando Zapatero salió del Gobierno descubrió el mundo del dinero a lo grande": Zapatero, imputado por blanqueo de capitales
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El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, dentro de la causa que investiga posibles comisiones ilegales vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Según han informado a Antena 3 Noticias fuentes jurídicas, agentes están registrando en estos momentos la oficina del exjefe del Ejecutivo, así como otras tres sedes mercantiles relacionadas con la investigación. Se trata de la primera ocasión en democracia en la que un expresidente del Gobierno resulta imputado judicialmente.
Zapatero, imputado por blanqueo de capitales
La decisión ha sido adoptada por el magistrado José Luis Calama, titular del juzgado, que el pasado 3 de marzo asumió la competencia de la causa y acordó prorrogar la instrucción hasta el 28 de mayo. La investigación se centra en un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con la aerolínea.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostienen que parte de los fondos del rescate podrían haberse utilizado para blanquear dinero procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela.
La investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra ya fue analizada anteriormente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que archivó la causa con el aval de la Audiencia Provincial. Sin embargo, el procedimiento fue reabierto a petición de Anticorrupción y posteriormente remitido a la Audiencia Nacional.
En diciembre de 2025 fueron detenidos y después puestos en libertad el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez, en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada por la UDEF.
Durante aquella actuación policial, los agentes registraron las oficinas centrales de la compañía aérea en busca de documentación fiscal y financiera. El análisis de ese material llevó al juez a considerar que la presunta trama podría tener un alcance mayor del inicialmente planteado en la querella.
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Imputación de Zapatero en directo: Juanma Moreno: "Es algo insólito"
Tras proclamarse ganador de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno se ha pronunciado este martes sobre la imputación de Zapatero. Ha asegurado que se trata de un hecho "insólito" y algo que, "sin duda alguna, va a traer consecuencias y, sobre todo, explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años", ha señalado Moreno en una entrevista en Cope.
Imputación de Zapatero en directo: El PP asegura que Zapatero "es la musa del sanchismo"
Para el PP, "la corrupción no solo rodea a los que están sino también a los que estaban" y han agregado que Zapatero "es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional". Aseguran que el "principio que vincula" a los dos últimos presidentes del Gobierno socialistas es la "corrupción". Y añaden que el PSOE "debe ser rescatado de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución", apuntando al "bochorno que debe sentir hoy el electorado socialista". Por ello, exigen una comparecencia urgente de Sánchez, quien "convirtió a este Zapatero corrompido en su portavoz de campaña".
Imputación de Zapatero, en directo: Registros en el despacho y tres empresas, una de sus hijas
Los agentes de la UDEF de la Policía Nacional están registrando esta mañana en el despacho de Zapatero, así como las sedes de tres empresas, entre ellas la de sus hijas, para la obtención de pruebas sobre la imputación en la causa sobre la aerolínea Plus Ultra. En concreto, los lugares registrados son el despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz, muy próximo a la sede del PSOE, y las empresas 'What the fav' (agencia de publicidad, propiedad de sus dos hijas), 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e 'Inteligencia Prospectiva'.
Imputación de Zapatero, en directo: "El que pueda hacer, que haga"
La Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha compartido un mensaje de "apoyo" y "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia" tras hacerse pública la noticia de la imputación de Zapatero. Torró también ha hecho referencia a las palabras de Aznar en 2023 contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus acuerdos de investidura: "El que pueda hacer que haga llevado a su máxima expresión", ha expresado la socialista, con lo que parece una calificación de la situación como una orden para que jueces, medios y otros poderes actúen contra el Ejecutivo.
Imputación de Zapatero, en directo: El PSOE sale en defensa de Zapatero
Desde el PSOE, en un comunicado, trasladan "un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia" de José Luis Rodríguez Zapatero. Sostienen que el expresidente gobernó "durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país". Y acusan a la derecha y la ultraderecha de "nunca perdonarle esos avances".
Imputación de Zapatero, en directo: Obtienen cuatro cajas con pruebas
Los agentes han abandonado el despacho con cuatro cajas con pruebas de la imputación del expresidente Zapatero. Tras colocarlas en el maletero, un coche camuflado ha abandonado el lugar. El registro ha comenzado a las 9:00 y no se descarta que a lo largo de la mañana pueda aparecer el expresidente o su abogado en las inmediaciones.
Imputación de Zapatero, en directo: Juan Lobato confía en el Estado de derecho
Juan Lobato ha defendido además el Estado de derecho, confiando en que los jueces son "estructuras que se encargan de perseguir los delitos y las sospechas de delito, y eso está bien que opere y que se revisen los rescates. Me parece estupendo", asegurando que "la respuesta de un socialista al estado de derecho es de respeto siempre".
Imputación de Zapatero, en directo: Juan Lobato: "Es una situación muy difícil para los socialistas"
El exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha conectado con el plató de Espejo Público para compartir su reacción ante la imputación de Zapatero. "Es una situación muy difícil para los socialistas", asegura el exlíder de los socialistas madrileños. Y añade: "Fue un gobierno ejemplar, y en materia de ética política fue intachable. Espero que se investigue, se esclarezca y que el resultado sea de absolución".
Imputación de Zapatero, en directo: Muy cerca de la sede del PSOE
El despacho de Zapatero está en la calle Ferraz, muy próxima a la sede socialista. El despacho que actualmente están registrando los agentes es el que ha utilizado el expresidente desde que salió de La Moncloa.
Imputación de Zapatero, en directo: Primer expresidente imputado
Con la citación judicial el próximo 2 de junio como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso 'Plus Ultra', José Luis Rodríguez Zapatero es el primer expresidente del Gobierno imputado por la Justicia de toda la democracia.
Imputación de Zapatero, en directo: Susana Díaz: "No me lo podía imaginar ni esperar"
La senadora del PSOE Susana Díaz ha reconocido sentirse "muy sorprendida" tras conocer la imputación del expresidente del Gobierno y ha asegurado que le cuesta creer que tenga que acudir a declarar como investigado ante la Justicia. "Es duro, entristece y no me lo podía imaginar ni esperar", afirmó Díaz en Espejo Público. Insiste en que durante los años en los que ha tratado a Zapatero nunca percibió en él "interés por el dinero" ni motivaciones económicas.
La dirigente socialista admitió haberse quedado "fría" al conocer la noticia y expresó su desconcierto por la situación judicial que afecta al expresidente en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Imputación de Zapatero, en directo: Page, "de piedra", espera que "todo pueda quedar explicado"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido haberse quedado "de piedra" tras conocer la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, expresó su deseo de que "todo pueda quedar explicado".
En una entrevista concedida a Onda Cero, García-Page admitió no disponer de información detallada sobre la decisión judicial, aun así, señaló que en torno al caso "se comentan muchas cosas". El dirigente socialista reaccionó así a la investigación abierta sobre el rescate de la compañía aérea, una causa que instruye la Audiencia Nacional y que analiza posibles irregularidades y supuestos pagos de comisiones ilegales.
Imputación de Zapatero, en directo: El PP exige al Gobierno de Sánchez que lo explique
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "extrema gravedad" la imputación del expresidente del Gobierno. Exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ofrezca "explicaciones inmediatas", al considerar que Zapatero es el "principal consejero" del actual presidente del Gobierno.
"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos de un expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez", escribió Tellado, quien añadió que "el Gobierno tiene que dar explicaciones ya".
Imputación de Zapatero, en directo: Registro de su oficina
Agentes están registrando en estos momentos la oficina del exjefe del Ejecutivo, así como otras tres sedes mercantiles relacionadas con la investigación. Se trata de la primera ocasión en democracia en la que un expresidente del Gobierno resulta imputado judicialmente.
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