Imputación de Zapatero en directo: La UDEF registra el despacho del expresidente del gobierno y tres empresas, una de sus hijas

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, dentro de la causa que investiga posibles comisiones ilegales vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Según han informado a Antena 3 Noticias fuentes jurídicas, agentes están registrando en estos momentos la oficina del exjefe del Ejecutivo, así como otras tres sedes mercantiles relacionadas con la investigación. Se trata de la primera ocasión en democracia en la que un expresidente del Gobierno resulta imputado judicialmente.

Zapatero, imputado por blanqueo de capitales

La decisión ha sido adoptada por el magistrado José Luis Calama, titular del juzgado, que el pasado 3 de marzo asumió la competencia de la causa y acordó prorrogar la instrucción hasta el 28 de mayo. La investigación se centra en un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con la aerolínea.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostienen que parte de los fondos del rescate podrían haberse utilizado para blanquear dinero procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela.

La investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra ya fue analizada anteriormente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que archivó la causa con el aval de la Audiencia Provincial. Sin embargo, el procedimiento fue reabierto a petición de Anticorrupción y posteriormente remitido a la Audiencia Nacional.

En diciembre de 2025 fueron detenidos y después puestos en libertad el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez, en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada por la UDEF.

Durante aquella actuación policial, los agentes registraron las oficinas centrales de la compañía aérea en busca de documentación fiscal y financiera. El análisis de ese material llevó al juez a considerar que la presunta trama podría tener un alcance mayor del inicialmente planteado en la querella.

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