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Ancelotti convoca a Neymar para el Mundial en una lista con Vinícius, Raphinha y Endrick

"Es un jugador importante y será un jugador importante en esta Copa del Mundo", apunta Ancelotti sobre Neymar.

Ancelotti, en el momento de convocar a Neymar para el Mundial

Ancelotti incluye a Neymar en la lista de 26 para el Mundial | Reuters

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¡Bombazo mundial con la lista de Brasil para el Mundial! Al final, Neymar está dentro de la lista de convocados facilitada por Carlo Ancelotti, una convocatoria en la que también están Vinícius, Raphinha y Endrick. De esta forma, el exdelantero del Barcelona y actualmente en el Santos disputará su cuarto Mundial, una cita en la que la Canarinha aspira a levantar su sexta Copa del Mundo.

Neymar, que no era convocado desde octubre de 2023, puede estar ante su última oportunidad de ganar un Mundial con Brasil. Y es que la pentacampeona del mundo no levanta una Copa del Mundo desde el 2022, cuando Brasil se impuso en la final a Alemania. Han pasado ya 24 años, un mundo para una selección como la brasileña.

En la convocatoria de 26 jugadores, Ancelotti ha incluido a Vinícius Jr., Raphinha y Endrick. Entre las ausencias, descatacar a los lesionados Rodrygo Goes, Éder Militão y Estêvão. Tampoco están en la lista el delantero del Chelsea Joao Pedro y el atacante del Real Betis Antony.

Lista de convocados de Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain) y Wesley (Roma).

Centrocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Jr. (Real Madrid).

Ancelotti, sobre Neymar: "Quiero ser claro, limpio y honesto: jugará, si merece jugar"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, defendió la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 porque considera que ha mejorado físicamente y tiene experiencia, aunque no le garantizó un puesto en el once titular.

"Es un jugador importante y será un jugador importante en esta Copa del Mundo. Tendrá la misma obligación que los otros 25, puede que juegue o no, puede que esté en el banquillo y entre...", explicó el técnico italiano y seleccionador brasileño.

"Puede ayudar a crear un buen ambiente dentro del grupo y sacar lo mejor de cada uno", añadió Ancelotti.

"Quiero ser claro, limpio y honesto: jugará, si merece jugar", aseveró Ancelotti, quien aseguró que ya tiene una idea de su equipo titular ideal, aunque primero quiere ver en qué estado llega cada uno.

"Neymar tiene el mismo papel que los otros jugadores: aportar. Es importante no centrar toda la expectativa en un jugador. Toda la calidad tiene que dirigirse a ayudar a la selección a ganar la Copa del Mundo. No quiero estrellas, quiero jugadores que estén dispuestos a ayudar al equipo a ganar los partidos", advirtió Ancelotti.

Brasil está encuadrada en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia. Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

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