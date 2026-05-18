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Pedro Sánchez carga contra la 'prioridad nacional' de Vox: "Quien divide a la sociedad no está fortaleciendo a su país"

El jefe del Ejecutivo señala a aquellos que acceden a las instituciones a desviar el dinero público a grandes empresas privadas.

Pedro Sánchez en la 79º Asamblea Mundial de la Salud

Intervención de Pedro Sánchez en la 79º Asamblea Mundial de la Salud | EFE

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el concepto que intenta imponer Vox al Partido Popular: la 'prioridad nacional'. Dar prioridad a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros en ámbitos sociales de vivienda público u otros servicios, así lo definió Santiago Abascal en una entrevista en Espejo Público, subrayando que eran los españoles los que estaban "discriminados" en el acceso a las ayudas.

El jefe del Ejecutivo, en su intervención en la 79º Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, ha criticado que una sociedad no puede llamarse "civilizada si abandona a los suyos cuando caen", dirigiéndose directamente a aquellos que "invocan prioridades nacionales para excluir".

Manifiesta que tanto él, como muchos otros, entendieron que "la verdadera prioridad de un país es proteger la salud de sus conciudadanos sin excepciones ni condiciones", subrayando que "quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino que lo está debilitando".

Ha recordado que durante la Transición "España apostó por una sanidad pública universal y gratuito", para hacer de ella "un derecho", lo que "transformó a nuestro país". Detalla que en menos de una década la mortalidad infantil bajó, la esperanza de vida aumentó y "por primera vez en su historia hemos superado los 84 años de esperanza de vida".

Sin embargo, asegura que este "progreso nunca ocurre por inercia" y que llega, no solo por recursos económicos, sino también por "voluntad política, una ciudadanía comprometida, exigente que no permita retrocesos".

La amenaza del sistema sanitario

Por otro lado, ha sacado pecho de hitos conseguidos durante su mandato: "Hemos devuelto el acceso universal a la atención sanitaria sin importar la procedencia o la situación económica del paciente".

No obstante, considera que "no es suficiente", puesto que el sistema sanitario español "enfrenta una amenaza compartida por la presión de quienes quieren convertir la salud en un negocio".

Tal y como lo ha definido Sánchez, se trata de "dirigentes que llegan a las instituciones para desviar millones de dinero público a grandes empresas privadas debilitando en consecuencia lo común para enriquecer a unos propios". Se ha dirigido a ellos señalándoles de convertir "la salud en un privilegio" y supeditar "al dictado del dinero rompen el contrato social más básico de todo sistema democrático".

Ha puesto en manifiesto que en 2022 "1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios". Y en cuanto a cifras globales, en torno al 25% de la población "enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud", es decir, "1 de cada 4 personas en el mundo, obligada a curarse o comer".

"Proteger a los demás es la mejor manera de proteger a nuestras sociedades", concluye.

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