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Conmoción por la muerte de la ciclista Jilke Michielsen a los 19 años: "Ya no puedo soportarlo"

La joven promesa del ciclismo belga ha fallecido tras una batalla de tres años contra un cáncer óseo.

La promesa del ciclismo Jilke Michielsen

La promesa del ciclismo Jilke MichielsenLotto-Intermarché

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Bélgica y el ciclismo están de luto por la muerte de la joven promesa Jilke Michielsen. A sus 19 años, la deportista ha fallecido a causa de un agresivo sarcoma de Ewing que tenía desde los 16 años. En 2023, después de sufrir fuertes dolores de espalda, las pruebas médicas confirmaron que padecía un cáncer óseo muy agresivo.

Importantes títulos júnior

Michielsen se coronó en 2022 campeona nacional en ruta y, a su vez, de Omnium en pista. Tras quedar en el octavo puesto en el Tour de Flandes Junior, se convirtió en una de las figuras más auge del pelotón.

Jilke Michielsen quedó libre de la enfermedad en 2024 tras pasar un año de tratamiento. Pero a principios de 2025, los controles protocolarios revelaron que el cáncer había regresado y comenzaron los cuidados paliativos. En abril, al verse incapaz de alargar su agonía y tras hablar con los médicos, se suspendió la quimioterapia.

"Lamentablemente, ya no puedo soportarlo"

Ella misma lo anunció en redes sociales con esta dura declaración hace poco más de un mes: "Lamentablemente, ya no puedo soportarlo".

Tras su fallecimiento, compañeros, entrenadores y escuadras han dejado mensajes llenos de dolor y sus condolencias a la familia. Lotto-Intermarché ha sido uno de ellos: "Jilke Michielsen siempre será recordada como un admirable ejemplo de valentía".

El impacto de la noticia ha llevado también al presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, a transmitir su pesar públicamente: "El mundo del ciclismo lamenta la pérdida de Jilke Michielsen, quien falleció a los 19 años. Su valentía y fortaleza inspiraron a muchos, más allá del ciclismo. En nombre de la UCI, extiendo mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Jilke jamás te olvidaremos".

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