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García Page reclama autocrítica al PSOE tras el resultado andaluz: "Los ciudadanos están hablando elección tras elección"

El presidente de Castilla-La Mancha pide "empatía" con los territorios y cuestiona la reacción de Ferraz tras las elecciones en Andalucía.

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García Page reclama autocrítica al PSOE tras el resultado andaluz: "Los ciudadanos están hablando elección tras elección" | Antena 3 Noticias

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a marcar distancia con la dirección del PSOE tras los resultados electorales en Andalucía y ha pedido una reflexión interna en el partido después del retroceso registrado en las urnas. El dirigente socialista ha señalado que percibe una falta de autocrítica en la cúpula nacional y ha reclamado "empatía" hacia los dirigentes territoriales afectados por la situación política.

Durante una visita al municipio de Letur, en Albacete, García-Page aseguró que los ciudadanos están trasladando "un mensaje nítido" elección tras elección y deslizó que desde el entorno de Pedro Sánchez se está optando por "mirar para otro lado en espera de que vuelva a sonar la flauta", en referencia al resultado de las elecciones generales de 2023.

El presidente castellanomanchego evitó presentarse como referente interno, aunque insistió en que conoce "muy claro cómo era el PSOE de antes" y defendió la conexión histórica del partido con las mayorías sociales. También sostuvo que la federación andaluza continuará siendo "la principal seña de identidad" del PSOE y expresó su confianza en que parte del electorado vuelva a identificarse con "la socialdemocracia que realmente cambió España de arriba a abajo”".

Malestar por la lectura de los resultados

García-Page también se refirió a la interpretación realizada desde Ferraz sobre el resultado obtenido por el presidente andaluz, Juanma Moreno. El dirigente socialista rechazó valorar de forma positiva que el Partido Popular no alcanzara la mayoría absoluta pese a haber duplicado al PSOE en escaños.

"Yo no voy a celebrar bajo ningún concepto que un partido no haya alcanzado la mayoría absoluta, un partido que nos dobla", afirmó el presidente autonómico, que consideró insuficiente presentar el escenario andaluz como un resultado favorable para los intereses socialistas.

En sus declaraciones, también hizo referencia al desgaste que, a su juicio, están sufriendo alcaldes y dirigentes territoriales por decisiones tomadas desde la dirección nacional. "Lo que hay es que estar con la cantidad de compañeros y compañeras que además tienen elecciones dentro de un año", señaló.

Críticas a los pactos parlamentarios

El dirigente autonómico situó parte del deterioro electoral del PSOE en la estrategia de alianzas desarrollada desde 2023. En concreto, cuestionó la formación de Gobierno "al precio de pactar con la extrema derecha independentista", en referencia a Carles Puigdemont y a los acuerdos con Junts y otros socios parlamentarios.

Según García-Page, esos pactos han generado distancia con una parte del electorado y han afectado al principio de igualdad que, a su juicio, constituye "el auténtico muro de sustentación de la izquierda".

Desde la dirección nacional del PSOE respondieron mostrando "respeto" hacia las críticas del presidente castellanomanchego. La portavoz del partido, Montse Mínguez, evitó entrar en confrontación directa y aseguró que el PSOE afrontará el próximo ciclo electoral de 2027 con el objetivo de "convencer a mucha gente".

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