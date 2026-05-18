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Salvador Illa y Oriol Junqueras, en sintonía antes de cerrar los presupuestos

En la presentación de la Línea Orbital Ferroviaria, han protagonizado imágenes que refuerzan la relación entre ERC y PSOE

Salvador Illa y Oriol Junqueras

Illa y Junqueras, en sintonía antes de cerrar los presupuestos | EFE

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Alberto de Castro
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Este lunes se ha evidenciado la unión entre Salvador Illa y Oriol Junqueras en un acto en Barcelona. El Gobierno catalán está a punto de firmar el acuerdo sobre los Presupuestos con los independentistas, tras haberlos retirado en marzo por no llegar a un pacto entre ambas formaciones

"Creo firmemente en la política de acuerdos, en la colaboración, así es como se avanza y se sigue adelante." Así ha terminado su intervención el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, reflejando la buena relación por la que pasa el PSOE y ERC, al menos en el gobierno de la comunidad autónoma.

En una reflexión en la que se han interpelado en pocas ocasiones, sí que ha querido "agradecer de todo corazón al presidente de Esquerra Republicana su sentido de país" por la colaboración para sacar adelante proyectos como el de la Línea Orbital Ferroviaria, proyecto que pretende crear una línea entre Vilanova i la Geltrú y Mataró. 120 kilómetros de línea y 5200 millones de euros que simbolizan la buena sintonía entre ambos partidos políticos.

Ambos han querido recalcar la importancia de estos acuerdos, en concreto este que involucra la mayor inversión de la legislatura en infraestructura, para la ciudadanía; Illa se ha referido a ello como "un acto de futuro para Cataluña" y Junqueras ha recalcado que "es una respuesta para el conjunto de nuestra ciudadanía y el conjunto de nuestra sociedad".

Este lunes por la tarde, los militantes de Esquerra Republicana ya han sido informados del pacto con el gobierno catalán. Ahora el siguiente paso será una comisión bilateral el miércoles para ceder más competencias a Cataluña. Entre ellas, una inyección a la Agencia Tributaria catalana para que Cataluña pueda recaudar en su totalidad el IRPF.

Estos presupuestos, una vez los presenten, tendrán que ser validados por el Parlamento.

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