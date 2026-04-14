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Alcaraz solventa un debut incómodo ante Otto Virtanen en el Godó

El murciano se impone al finés por 6-4 y 6-2 en un duelo en el que tuvo que pedir la asistencia del fisio por problemas en la muñeca derecha. Se medirá al checo Tomas Machac en octavos en Barcelona.

Carlos Alcaraz en acci&oacute;n

Carlos Alcaraz en acción EFE

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Luis F. Castillo
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Carlos Alcaraz ha debutado con triunfo en el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde Godó (6-4 y 6-2) ante Otto Virtanen, finlandés de la fase previa que opuso más resistencia de la esperada, en el debut de la segunda raqueta mundial en su estreno en el capital catalana.

Fue un partido complicado para un Alcaraz que, incapaz de encontrar el ritmo de juego, sumó hasta 32 errores no forzados -una cifra impropia en él- y donde incluso tuvo que pedir la asistencia del fisioterapeuta del torneo por problemas en la muñeca derecha.

Objetivo: recuperar el número 1

Carlitos, segundo del mundo y primer cabeza de serie, tuvo que emplearse a fondo durante una hora y 27 minutos en un duelo más complicado de lo esperado apenas dos días de caer en la final de Montecarlo ante Jannik Sinner cediendo el número 1 mundial.

El murciano no encontró su mejor ritmo en gran parte del encuentro y acumuló hasta 32 errores no forzados, una cifra poco habitual en su juego. Además, tuvo que pedir asistencia médica por molestias en la muñeca derecha en el tramo final del primer set, lo que añadió incertidumbre a su estreno en el torneo.

Servicios que alcanzan los 225 km/h

Virtanen, procedente de la fase previa, sorprendió con un juego agresivo y potentes servicios que alcanzaron los 225 km/h. El finlandés dispuso de varias oportunidades de ‘break’ en el primer set, pero no logró materializarlas. Alcaraz, sin su mejor saque ni precisión en los intercambios, tiró de oficio para mantenerse en el partido hasta encontrar la oportunidad decisiva.

Con 5-4 en el marcador, tras recibir atención médica, el español logró finalmente romper el servicio de su rival y cerrar el primer parcial. Virtanen, que había competido a gran nivel, cedió el juego con varios errores consecutivos en el momento clave.

"Siempre salen pequeñas molestias..."

El segundo set fue más controlado por Alcaraz. Aunque cedió su saque tras adelantarse 2-0, reaccionó de inmediato con un 'break' que volvió a inclinar el partido a su favor. A partir de ahí, el español elevó su nivel y dejó sin opciones a un rival que terminó acusando el esfuerzo. Con un nuevo quiebre en el último juego, Alcaraz selló el 6-2 definitivo y su pase a octavos de final.

El objetivo del murciano en Barcelona es claro: recuperar el número 1 del mundo en un torneo que ya conquistó en 2022 y 2023... si las molestias le dejan. "Siempre salen pequeños detalles, pequeñas molestias, no juego mañana y espero que no sea nada", declaraba el de El Palmar tras ganar al finés.

Thomas Machac le espera en octavos

Su rival el jueves será el checo Tomas Machac (47 del circuito ATP), que reaccionó para imponerse por 2-6, 6-4 y 6-1 en una hora y 39 minutos al argentino Sebastián Báez y avanzar a la segunda ronda.

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