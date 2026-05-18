Descenso y puestos europeos: cuentas y equipos involucrados en la última jornada de LaLiga

La penúltima jornada de LaLiga 2025-2026 dejó prácticamente todo abierto, especialmente en clave de descenso, para la 38ª y última fecha de la competición doméstica, donde Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca lucharán por no ocupar las dos plazas que les mandarían a Segunda División junto a un Oviedo que ya se quedó sin opciones en la 35.

Quedan por decidirse dos puestos de descenso, una plaza de Europa League y otra de Conference. Estos fueron los diez resultados de la jornada 37 que se disputó este pasado domingo:

Resultados de la jornada 37

Athletic de Bilbao 1-1 Celta

Atlético de Madrid 1-0 Girona

Elche 1-0 Getafe

Levante 2-0 Mallorca

Osasuna 1-2 Espanyol

Rayo Vallecano 2-0 Villarreal

Oviedo 0-1 Alavés

Real Sociedad 3-4 Valencia

Sevilla 0-1 Real Madrid

Barcelona 3-1 Betis

Puestos Champions ya decididos

Por lo tanto, el Barça, campeón de Liga después de vencer 2-0 al Real Madrid en el Clásico de la jornada 35, acompañará al equipo blanco, y a Villarreal, Atlético de Madrid y Betis en la Champions League 2026-2027.

Queda un puesto en Europa League y otro en Conference

No obstante, en cuanto al resto de puestos europeos, solo está decidido el de la Real Sociedad, que tiene asegurada una plaza en Europa League por ser campeón de la Copa del Rey.

Por lo tanto, Celta, Getafe, Rayo e incluso Espanyol y Valencia podrían pugnar por entrar en Europa.

Celta, 6º con 51 puntos: se aseguraría el puesto de Europa League puntuando ante el Sevilla, aunque también le valdría si el Getafe directamente no vence al Osasuna, eso sí, los gallegos saben que jugarán en Europa sí o sí.

Getafe, 7º con 48 puntos: jugarán en Conference si se imponen al Osasuna o si Rayo, Valencia o Espanyol no ganan, y lo harán en Europa League si, además, el Celta pierde ante los hispalenses.

Rayo Vallecano, 8º con 47 puntos: por supuesto, si gana la final de la Conference League se asegura competir en Europa League la próxima temporada. Por lo que Rayo, Real Sociedad y el sexto clasificado de la Liga jugarían en Europa League. Ojo, si los vallecanos ganan la final ante el Crystal Palace y la Real no termina en puestos europeos, el séptimo de la Liga jugará la Conference.

Valencia, 9º con 46 puntos: jugará Conference League si gana al Barça y tanto Rayo como Getafe empatan o pierden sus respectivos partidos.

Real Sociedad, 10º con 45 puntos: jugará Conference League seguro tras ganar la Copa del Rey.

Espanyol, 11º con 45 puntos: jugarán Conference League si ganan a la Real Sociedad y pierden Rayo y Getafe. Pero ojo, lo tienen prácticamente imposible porque tendrían que remontar un goal average negativo de -5 respecto a los azulones. Necesitarían ganar 4-0 y que el Geta perdiera 0-1, o ganar y que el Geta perdiera de cuatro o más goles de diferencia.

Equipos que no lucharán por nada

Los equipos Champions ya están confirmados (Barça, Madrid, Villarreal, Atlético y Betis), también la Real, que jugará Europa League, y Athletic, Alavés y Sevilla, que no se jugarán nada en la última cita, lo mismo que un Oviedo ya descensido.

¿Cómo queda el descenso?

En lo que respecta a los tres equipos que bajarán a Segunda División, el Oviedo ya confirmó su descenso en la jornada 35 después de empatar ante el Getafe en el Tartiere y de que el Girona puntuara ante el Rayo en Vallecas.

Por lo tanto, los dos últimos que descenderán a Segunda División se conocerán en la última jornada, la 38, y los que empezarán la fecha en el 'pozo' serán Mallorca y Girona, que perdieron este domingo ante Levante y Atlético respectivamente. No obstante, el propio Levante, Osasuna y Elche también tienen opciones de no mantener la categoría.

Levante, 15º con 42 puntos: mantiene la categoría si puntúa, pierde pero Girona o Mallorca no ganan o si pierde pero Girona gana y Mallorca y Osasuna caen derrotados.

Osasuna, 16º con 42 puntos: mantiene la categoría si puntúa, o pierde pero Girona y Mallorca no ganan, o si pierde pero Girona y Mallorca ganan, pero el Levante pierde.

Elche, 17º con 42 puntos: mantiene la categoría si puntúa, pierde pero también lo hacen Levante y Osasuna, o si pierde pero también lo hace el Levante y el Mallorca no pasa del empate como mucho.

Girona, 18º con 40 puntos: mantiene la categoría si vence al Elche. Es el que más 'fácil' lo tiene en cuanto a matemáticas, ya que ganaría y un rival directo no puntuaría.

Mallorca, 19º con 39 puntos: mantiene la categoría si gana y pierden Elche y Osasuna, y puntúa o gana el Levante.

Partidos de la jornada 38

Se jugarán el sábado 23 de mayo a las 21:00 excepto el Villarreal-Atlético (domingo):

Alavés - Rayo

Celta - Sevilla

Espanyol - Real Sociedad

Getafe - Osasuna

Girona - Elche

Mallorca - Oviedo

Betis - Levante

Real Madrid - Athletic

Valencia - Barcelona

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