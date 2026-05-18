El rey Felipe VI viajará a México para ver a la selección española en el Mundial 2026

Felipe VI asistirá el próximo 26 de junio en Guadalajara (México) al partido entre España y Uruguay correspondiente a la fase de grupos del Mundial de 2026, según ha comunicado este lunes la Casa Real.

Invitado por Sheinbaum e Infantino

El rey ha aceptado las invitaciones enviadas tanto por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a través de sendas cartas dirigidas al jefe del Estado.

Desde Zarzuela han confirmado que el monarca ya ha comunicado oficialmente su asistencia al encuentro, que se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara.

España debutará en el torneo frente a Cabo Verde, posteriormente se medirá a Arabia Saudí y cerrará la fase de grupos ante Uruguay.

La invitación de Sheinbaum se conoció el pasado marzo, cuando la presidenta mexicana explicó que había remitido cartas similares a todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas.

El Rey reconoció "mucho abuso" en la Conquista

La noticia llegó en pleno proceso de acercamiento entre México y España. El envío de la invitación se produjo antes de que Felipe VI reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", unas declaraciones que Sheinbaum valoró posteriormente un "gesto de acercamiento", aunque señaló que aún queda camino en el reconocimiento histórico.

Semanas después, en abril, la presidenta mexicana viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia organizada por Pedro Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.