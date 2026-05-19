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Tiroteo El Ejido

Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos menores, en un tiroteo en El Ejido

El presunto atacante ha sido detenido. Habría matado a sus padres y herido a un bebé de 7 meses, un niño de dos años, a una mujer y a otro varón.

El Ejido

Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos menores, en un tiroteo en El Ejido | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

La alerta saltaba alrededor de las 23:15 horas del lunes. Una llamada informaba de un incidente violento en la zona conocida como El Canalillo en el municipio almeriense de El Ejido. Dos personas han muerto y otras cuatro, entre ellas dos menores de edad, ha resultado heridas de gravedad en un tiroteo.

Según las primeras informaciones el atacante habría acabado con la vida de sus padres, a los que encontraron en un vehículo mientras que uno de los heridos es un bebé de siete meses que, presuntamente sería hijo del atacante. El otro herido menor sería un niño de 2 años. También resultaron heridos una mujer y un hombre de alrededor de 60 años.

Hasta la zona se trasladaron diferentes efectivos de la Guardia Civil, entre ellos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), así como distintos equipos médicos para atender a los heridos por arma de fuego.

Las primera informaciones apuntan a que el atacante sería un varón que en un primer momento se dio a la fuga, pero que ya ha sido detenido y que, presuntamente, formaría parte de la familia de todos o parte de los alcanzados en el tiroteo.

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