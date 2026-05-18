Enrique Riquelme: "Por supuesto que tengo el aval, decidiré en dos o tres días"

El empresario español Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, ha declarado este lunes que decidirá en los próximos días si finalmente se presenta como candidato a las elecciones presidenciales del Real Madrid.

"Si vamos será algo que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años"

"Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y en los próximos días, dos o tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer", dijo Riquelme sobre su posible candidatura.

Asimismo, confirmó que ya dispone del aval bancario necesario para levantar su candidatura, durante unas declaraciones a los medios de comunicación en el XV Torneo Solidario de pádel de Clínica Menorca en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

El empresario alicantino dice que si se presenta será para presentar una alternativa seria a Florentino Pérez: "Si vamos será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años".

Quién es el posible rival de Florentino Pérez

Nacido en Cox, Alicante, el 9 de enero de 1989, Enrique Riquelme se instaló en Panamá en 2010, cuando creo el Grupo Sol, dedicado al sector de la minería, cemento, infraestructuras y energía. Tras una inversión en Guatemala en 2012, Riquelme fundó en 2014 Cox Energy, empresa dedicada al sector de las energías renovables y solar fotovoltaica, con proyectos en Chile, México, Panamá, Colombia, España y Portugal.

El empresario alicantino ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el 'Rey del Sol'. Su empresa cotiza en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) de México y en la Bolsa española desde noviembre de 2024. Está valorada en miles de millones de euros. Y hace unos meses, cerró la compra de Iberdrola México por 4.000 millones de dólares.

Los exigentes requisitos para presentarse

Enrique Riquelme cumpliría con los exigentes requisitos fijados en los estatutos sociales del Real Madrid (187 millones de euros de aval, veinte años de socio, ser español...). El alicantino también está relacionado con el mundo del deporte: su empresa patrocina 'Team Rafa', el equipo del extenista Rafa Nadal que compite en el 'UIM E1 World Championship' de barcos eléctricos.

Además, es socio y aficionado del Real Madrid e intenta viajar con el equipo siempre que puede: se le ha visto en algunas de las últimas finales de Liga de Campeones que ha jugado el Real Madrid. Su pare fue directivo del club blanco y ahora, la gran duda, es si va a dar el paso y se atreverá a retar al todopoderoso Florentino Pérez.

El proceso electoral ya está en marcha

El proceso electoral ya está en marcha en el Real Madrid. Dos días después de que Florentino Pérezconvocara las elecciones a la presidencia del club blanco, la Junta Electoral abrió el plazo para la presentación de candidaturas, del 14 al 23 de mayo. Ese es el tiempo con el que cuentan todos los interesaros en presentar sus candidaturas.

Hay que remontarse dos décadas, a 2006, para recordar la última vez que hubo más de una candidatura en unas elecciones al Real Madrid. Ese año, tras la dimisión de Florentino Pérez después de su primera etapa como presidente blanco, Ramón Calderón se hizo con la victoria, imponiéndose a Juan Palacio, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. La etapa de Calderón duró tres años, hasta 2009, cunado dimitió y regresó Florentino Pérez, único candidato en el proceso de aquel año.

Es historia se ha repetido en las últimas cuatro convocatorias electorales en el club blanco (2013, 2017, 2021 y 2025), con Florentino Pérez como único candidato. La duda ahora es si habrá alguien que se atreva a retar al actual presidente del Real Madrid.

El único nombre que parece factible es el Enrique Riquelme, a quien el propio Florentino Pérez mencionó de forma indirecta en su histórica rueda de prensa del pasado martes: "Convoco elecciones este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, mexicano, que se presente".

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