Sinner, antes de Roland Garros: "La prioridad principal es recuperarme..."

Las dudas que aparecieron a principios de año tras las derrotas en el Open de Australia y el ATP500 de Doha, se han disipado tras una gira de tierra batida perfecta. Jannik Sinner llega a Roland Garros, su gran objetivo en 2026, en un momento de forma que asusta, habiendo alzado los títulos en Montecarlo, Madrid y Roma, los tres M1000 que se juegan sobre polvo de ladrillo. Con Carlos Alcaraz fuera de juego por una lesión en su muñeca derecha, el de San Cándido aterrizará en la capital francesa como gran favorito y con el objetivo de ganar el único grand slam que aún falta en su increíble palmarés.

Este domingo derrotó a Casper Ruud (6-4 y 6-4) para convertirse en el tenista más joven de la historia en conquistar los nueve masters 1.000 del calendario, algo que solo había logrado Novak Djokovic hasta la fecha, y emuló la gira de Rafa Nadal sobre arcilla en 2010, cuando el manacorí conquistó Montecarlo, Madrid y Roma (en 2005 ganó en estos tres torneos, pero entonces Madrid se jugaba en pista dura).

Esa misma temporada, el campeón de 22 grand slam también conquistó Roland Garros, el que entonces fue el quinto de sus catorce entorchados en el major parisino.

Jannik Sinner aspira ahora a conquistar por primer vez Roland Garros y completar el Career Grand Slam, un hito que ya logró su gran rival (Carlos Alcaraz) en el pasado Open de Australia. Pero el transalpino sabe que su cuerpo comienza a estar al límite tras haber jugado una gran cantidad de partidos en las últimas semanas. Desde su derrota ante Mesik en los cuartos del ATP500 de Qatar, Sinner ha jugado y ganado 29 partidos: seis en Indian Wells, seis en Miami, cinco en Montecarlo, seis en Madrid y otros seis en Roma. Es decir, en dos meses ha disputado casi 30 partidos, un desgaste brutal y que el propio Sinner notó en las semifinales en el Foro Itálico ante Daniil Medvedev.

"Quiero pasar un poco de tiempo con mi familia, desconectar del tenis"

El tenista italiano admitió en rueda de prensa que su principal objetivo esta semana es recuperarse, hay que recordar que el cuadro final del Roland Garros arranca el domingo 24 de mayo.

"La prioridad principal es recuperarme todo lo que pueda en los próximos dos o tres días. No va a haber mucho entrenamiento. De tenis, seguro que cero. Y en lo físico tendremos que ver, pero quiero estar tranquilo. También quiero pasar un poco de tiempo con mi familia en este momento, desconectar del tenis", reconoció Sinner en rueda de prensa.

"Mi objetivo principal sigue siendo siempre París (Roland Garros). Tenemos que ir torneo a torneo. Lo más importante es lo que dije también en la cancha: físicamente estar bien. O sea, si físicamente no estás bien, no vas a ninguna parte", recordó el de San Cándido.

"Una elección que hemos hecho es que antes de Wimbledon no jugaremos ningún torneo sobre hierba, y luego, obviamente, si descansamos antes de Wimbledon, después de Wimbledon existe la probabilidad de que juguemos en Canadá", explicó Sinner.

"La tensión siempre va a estar. Es más, si no hay tensión significa que no te importa. Y a mí me gusta un poco, ¿sabes?, afrontar el partido y la tensión con esas pequeñas dudas. Es lo más normal del mundo", reflexionó el número 1 del mundo.

Jannik Sinner recordó su primera experiencia en el Campo Central del Foro Itálico de Roma: "Entré a la cancha y no quería hacer el ridículo. Ese era mi objetivo, ¿no? Porque yo siempre he sido realista y dije: "Mira, es casi imposible que pueda ganar este partido, solo no quiero hacer el ridículo".

"Creo en lo que estoy haciendo y en lo que he hecho hasta ahora, ni siquiera me obsesiono con ciertas cosas, porque nunca habría pensado estar en la posición en la que estoy ahora. Soy simplemente un chico que viene de un pueblo muy pequeño de 2.000 personas donde normalmente la gente va a esquiar. Al final estoy aquí, jugando al tenis en las canchas más grandes y hermosas del mundo", concluyó Sinner.