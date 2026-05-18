Las claves del brote de ébola en África: "Una emergencia de salud pública de importancia internacional"

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron el domingo que se han confirmado 10 casos y 336 casos sospechosos, incluyendo 88 muertes en República Democrática del Congo (RDC). La OMS afirmó que el brote está afectando a la remota provincia noreste de Ituri del país. También ha penetrado en grandes centros, incluyendo las ciudades mineras de Mongwalu y Rwampara, Bunia y la densamente poblada capital, Kinshasa.

En la vecina Uganda, hasta ahora se han notificado dos casos confirmados por laboratorio, incluyendo una muerte, en la capital del país, Kampala.

Según medios locales, al menos seis estadounidenses han estado expuestos al virus y uno de ellos ha presentado síntomas, pero ninguno ha sido confirmado como infectado. El gobierno estadounidense estaría intentando trasladarlos fuera del país, posiblemente a una base militar en Alemania.

Alarma internacional

El brote de ébola en el Congo y Uganda ha hecho saltar las alarmas sanitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado "emergencia de salud pública de importancia internacional". La organización ha asegurado que el brote no cumple todavía con los criterios de una "emergencia pandémica". Aunque la OMS sostiene que no se trata de una emergencia pandémica global, los expertos sanitarios advierten que la huella real del brote probablemente sea mucho mayor de lo que muestra la vigilancia actual.

Esfuerzos internacionales

La OMS informó de que siete toneladas de suministros médicos de emergencia, incluyendo equipos de protección, tiendas de campaña y camas, ya se encuentran en la capital de Ituri, Bunia, para "ayudar a intensificar los esfuerzos de respuesta en primera línea". Y varias organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) también se están preparando para lanzar respuestas a gran escala lo antes posible.

La cepa Bundibugyo no tiene vacuna

Es una cepa distinta a la que provocó la gran epidemia de África Occidental entre 2014 y 2016. El virus Bundibugyo no cuenta con vacuna específica, lo que dificulta la capacidad de respuesta, y es conocido por su elevada mortalidad: mata a ocho de cada diez personas. No se transmite por el aire, sino por contacto con fluidos corporales lo que significa que la higiene, el aislamiento y las medidas de protección siguen siendo muy efectivas para ralentizar la transmisión. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores de cabeza, dolor corporal, dolor de garganta y fatiga. Pero puede empeorar rápidamente, provocando vómitos, diarrea, deshidratación, insuficiencia orgánica y hemorragias internas.

En las últimas cinco décadas, el ébola se ha cobrado la vida de cerca de 15.000 personas en el continente. La mayor carga se la ha llevado República Democrática del Congo, con casi 2.300 víctimas en solo dos años durante un devastador brote que terminó en 2020. Un país que además está atravesado por la violencia y que sufre una grave crisis humanitaria con millones de personas desplazadas y un sistema de salud fuertemente debilitado.

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