Hansi Flick renueva con el Barcelona hasta junio de 2028

El Barcelona ha anunciado este lunes la renovación por una temporada más de Hansi Flick, que será el técnico del primer equipo hasta el 30 de junio de 2028.

"El FC Barcelona y Hansi Flick han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que lo vinculará con el Club hasta el 30 de junio de 2028 más un año opcional. El técnico alemán ha firmado su nuevo contrato este lunes en las oficinas del Club en un acto con el presidente del FC Barcelona Rafa Yuste, el director deportivo del Club Anderson Luis de Souza 'Deco' y los miembros de la Comisión Deportiva. También ha asistido el presidente electo Joan Laporta", informa el Barça en un comunicado.

Antes de la firma, Hansi Flick, el capitán Ronald Araujo, el presidente en funciones Rafael Yuste y el presidente electo Joan Laporta han depositado en el museo del club los dos trofeos que el equipo ha conquistado esta temporada: la Supercopa de España y LaLiga.

Durante sus dos temporadas como entrenador del Barcelona, Hansi Flick ha conquistado dos Ligas (2025 y 2026), dos Supercopas de España (2025 y 2026) y una Copa del Rey (2025).