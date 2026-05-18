Así queda el ranking ATP tras el triunfo de Jannik Sinner en Roma

Jannik Sinner sigue destrozando récords y acumulando victorias y títulos en una gira de tierra batida perfecta, ganando en Montecarlo, Madrid y Roma. El italiano es este lunes más número 1 y sigue ampliando su distancia con Carlos Alcaraz, fuera del circuito y aún sin fecha de regreso por la lesión que sufrió en su muñeca derecha en su estreno en el Conde de Godó. El pupilo de Darren Cahill acumula 14.700 puntos, 2.749 puntos más que el tenista murciano (11.960), segundo en el ranking mundial.

Alexander Zverev (5.705) y Novak Djokovic (4.710) se mantienen en el tercer y cuarto puesto del ranking ATP. Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Alexander Bublik completan el top-10 mundial.

El noruego Casper Ruud, que no pudo en la final de Roma con Sinner, asciende ocho posiciones hasta el puesto 17º (2.185 puntos).

A destacar el ascenso de Rafa Jódar (1.461 puntos), que pasa del puesto 34º al 29º, después de alcanzar los cuartos de final en el Masters de Roma, donde cedió ante Darderi. Alejandro Davidovich es el segundo español en el ranking, en el puesto 23º (1.820 puntos).

Martín Landaluce protagoniza un gran ascenso de 27 puestos tras alcanzar los cuartos de final del Masters de Roma, donde perdió ante Daniil Medvedev. El tenista madrileño sube hasta el 67º puesto del ranking ATP, con 827 puntos). Landaluce el quinto español en el ranking ATP tras Jaume Munar (39) y por delante de otro joven como Dani Mérida (86), y de veteranos como Pablo Carreño (90) y Roberto Bautista (99).

Roland Garros, próximo reto para Jannik Sinner

Tras completar los nueve masters 1.000, Jannik Sinner afrontará a partir del próximo domingo 24 de mayo su gran objetivo del año: Roland Garros. El de San Cándido perdió la final del grand slam parisino el año pasado en un épico partido ante Carlos Alcaraz y buscará en las tres próximas semanas en París, el único grand slam que falta en su palmarés.

El pupilo de Darren Cahill, con la ausencia de Carlos Alcaraz, es el gran favorito para alzar la Copa de los Mosqueteros el próximo domingo 7 de junio en el Philippe Chatrier.

"La prioridad principal es recuperarme todo lo que pueda en los próximos dos o tres días. No va a haber mucho entrenamiento. De tenis, seguro que cero. Y en lo físico tendremos que ver, pero quiero estar tranquilo. También quiero pasar un poco de tiempo con mi familia en este momento, desconectar del tenis Mi objetivo principal sigue siendo siempre París (Roland Garros)", admitió Sinner tras superar a Ruud en la final de Roma.