El elogio de Rick Macci a Alcaraz: "A pesar de ser una combinación de Agassi, Federer, Nadal y Djokovic, nunca..."

El mundo del tenis es unánime en los elogios hacia Carlos Alcaraz. El murciano lleva meses a un nivel excelso y acumula finales y títulos en cada torneo que disputa, el último en Doha, donde levantó el 26º entorchado de su corta pero ya legendaria carrera. El balance desde que comenzó el año es de 12-0 para un Alcaraz que ya ha triunfado en el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. En el horizonte ya aparecen Indian Wells y Miami Open como próximos objetivos de un tenistas insaciable.

El fenómeno de El Palmar ofreció una exhibición en la última final jugada ante Arthur Fils en la capital de Catar, donde arrolló al joven y prometedor tenista francés en tan solo 50 minutos (6-2 y 6-1). En apenas un año natural, el español ha logrado diez títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open, Tokio, Open de Australia y Doha). Todo cambió desde aquella derrota en el Miami Open ante David Goffin...

Rick Macci, leyenda del tenis y que ha entrenado a cinco jugadores que llegaron al número 1 del mundo (Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams), se ha rendido una vez más ante el jugador murciano, al que no hace mucho calificó como el "jugador más completo de la historia"-

"Alcaraz, a pesar de ser una combinación de Agassi, Fed Rafa y Joker, todo en uno, nunca copió a ninguno. Su imaginación, creatividad y estilo únicos son una de las principales razones por las que el mago español se une a RARE AIR", apuntó el entrenador de Greenville, Ohio e, su cuenta de X.

"Carlos y Jannik tienen una mentalidad superior y que su explosividad en los tiros es..."

Rick Macci también salió al paso de las críticas que está recibiendo en los últimos días Jannik Sinner, quien acumula dos derrotas este curso ante Novak Djokovic (Open de Australia) y Jakub Mensik (Doha).

"La mayoría de los críticos ven una película equivocada. En lugar de criticar duramente a los diez mejores jugadores, que no pueden poner a prueba a Carlos y Jannik, debemos entender que estos dos tienen una mentalidad superior y que su explosividad en los tiros es algo que este deporte rara vez ha visto", señala el entrenador de 71 años.