Arbeloa: "La UEFA tiene la oportunidad de marcar un antes y un después en la lucha para el racismo"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha reclamado este martes que la UEFA actúe con contundencia tras la suspensión provisional del argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, denunciado por Vinícius Júnior por presuntos insultos racistas en Da Luz.

"Estamos ante una gran oportunidad de marcar un antes y un después en la lucha para el racismo. La UEFA tiene la oportunidad de no dejar en un eslogan y una pancarta antes de los partidos su lucha contra el racismo, espero que aprovechen la oportunidad", afirmó el técnico salmantino en la previa del encuentro de vuelta del playoff de la Champions League.

Arbeloa subrayó que el equipo está centrado exclusivamente en el partido: "Estamos muy concentrados en el partido, en dar un gran nivel, una gran imagen, en hacer las cosas bien dentro del campo, en tener un gran rendimiento, en ganar el partido, y eso es en lo que tenemos el mayor de los focos, en lo que ponemos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, y es lo que queremos ver. El resto, evidentemente, creo que no nos incumbe, no somos nosotros los que tenemos que tomar ese tipo de decisiones, y tiene que ser la UEFA", añadió.

"No hay nada que justifique el racismo"

También respondió a las declaraciones de José Mourinho sobre la celebración de Vinícius. "Marcó un gol muy bonito, un grandísimo gol, y nada lo que pueda hacer ni haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo. No hay nada que justifique un acto de racismo", sentenció.

El entrenador elogió la fortaleza del brasileño: "Vinícius está muy bien, está con muchas ganas, muy motivado para este tipo de partidos. Desde que he llegado yo está dando un grandísimo rendimiento, está siendo diferencial. Cualquier entrenador desea tener un jugador como Vinícius en el campo, aprovecharlo al máximo, es lo que buscamos. Es un chico muy importante dentro del vestuario, con mucho carácter, es un líder y necesitamos que vuelva a disfrutar y vuelva a hacer un gran partido", explicó.

"Siempre ha demostrado mucha valentía y mucho carácter. Cualquiera que estuviese en su situación, no sé cómo reaccionaría. Él siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad y con mucho carácter. Es un luchador y seguro que va a salir a luchar y a hacer un gran partido y a seguir demostrando que es uno de los mejores futbolistas del planeta", agregó.

Mbappé, preparado para el duelo

Sobre Kylian Mbappé, confirmó que está "preparado para jugar", pese a que "lleva varias semanas" con molestias en la rodilla. "Quiero poner en valor el compromiso que está demostrando. Creo que es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial. Las defensas, cuando lo tiene enfrente, saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo", afirmó.

"No creo que el problema de Mbappé sea el gol, ni cómo lo hace. En el campo uno tiene que tomar decisiones. Si tuviese que destacar una cualidad de Mbappé, a pesar de que tiene muchas y muy buenas, es que es un jugador y una persona muy inteligente, que sabe muy bien dónde moverse. Claro que habrá situaciones en las que se puedan generar espacios dentro del área, necesitamos no sólo que Kylian, sino que otros jugadores sean capaces de llegar. Kylian sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo y sólo hay que ver sus números para entender que lo hace bien", añadió.

Mourinho no estará en el banquillo

Respecto a la ausencia de Mourinho en el banquillo tras su expulsión en la ida, comentó: "Que José no esté en el campo, creo que no va a ser la primera vez en su carrera y siempre ha preparado bien a sus equipos para que estén a un gran nivel en su ausencia. Yo espero un gran Benfica mañana, nos lo va a poner muy difícil, seguro que ajusta muchas cosas del partido de la ida y esperemos que se vea un gran partido, un gran espectáculo y que gane el Real Madrid".

"Quiero ver a un Real Madrid muy parecido al de Lisboa, y es para lo que estamos trabajando. Estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de disfrutar de una noche de Champions en el Bernabéu, porque sabemos lo bonito que es, el ambiente que siempre se forma.. Nos jugamos mucho, porque el que gane estará en el bombo, que es nuestro objetivo, así que con muchísimas ganas y con toda la energía que tenemos para que mañana podamos disfrutar de un gran partido y que disfrute también la afición", señaló.

Finalmente, respondió a las palabras de Joan Laporta: "Para mí, el mayor escándalo sigue siendo que, después de tres años, el 'caso Negreira', que es el caso más grave de la historia del fútbol español, todavía siga sin resolverse".

Courtois defiende a su compañero

Por su parte, Thibaut Courtois también defendió a su compañero: "Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deplorable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien", declaró.

"Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", abundó.

El portero belga también replicó al presidente Rui Costa y defendió a Vinícius: "Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego y no tenía intención de golpear a un rival. Al quitarte a alguien de encima lo quieres empujar. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra. Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con Vini".

"Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podremos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida", concluyó.

