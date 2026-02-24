La jueza de la DANA pide imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón

15 meses después de la DANA y tras haber escuchado a más de 500 testigos y peritos, la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga el caso, da el primer paso par imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, enviando un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Hasta el momento las únicas personas que figuraban como investigados eran dos altos cargos de Mazón. La exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso.

Sin embargo, este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anunciado en 'X' que "la jueza que investiga la gestión de la Dana acuerda elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón".

Ahora el escrito de la jueza tiene que ser evaluado y, en función de los indicios presentados por la magistrada este martes, será admitido o rechazado. El alto tribunal es quién tiene que decidir si se investiga formalmente a Mazón.

Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre de 2025, poco más de un año después de la DANA, el expresidente presentó su dimisión pero sigue siendo diputado en Les Corts por lo que goza de aforamiento y no puede ser investigado por un juzgado de instrucción.

Esta decisión de la magistrada llega tras entrevistar, no solo a Maribel Vilaplanas quién comió con Mazón el día de la tragedia, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, o el actual presidente en funciones de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, sino también al chófer, los escoltas y su respectivo jefe, así como altos cargos como el secretario autonómico Cayetano García o el exjefe de Gabinete de Mazón.

Por su parte, el que fuera presidente de la Generalitat siempre se ha negado a declarar, a pesar de que durante todo el proceso la magistrada se lo había ofrecido, ya que no le puede llamar a declarar al estar aforado. Los familiares de aquellos que perdieron la vida en la DANA que dejó 230 muertos en Valencia también se lo han pedido.

