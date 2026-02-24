Claudia Sheinbaum asegura que "no hay ningún riesgo" para celebrar el Mundial en México: "Todas las garantías, todas"

La ola de violencia que sacude algunas zonas de México, tras la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado el capo narcotraficante más peligroso, en Tapalpa, un pequeño pueblo al sur de Guadalajara, ha puesto en vilo al mundo del fútbol. La próxima Copa del Mundo arrancará el próximo mes de junio en Estados Unidos, México y Canadá y el temor a posibles incidentes con los aficionados que quieran viajar al país azteca es evidente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, una de las sedes del país en el Mundial de fútbol 2026 y ciudad en la que la selección española se enfrentará a Uruguay el próximo 26 de junio.

"Todas las garantías, ningún riesgo", apuntó la mandataria mexicana en su conferencia diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

México acogerá el partido inaugural del Mundial de Fútbol el 11 de junio en la capital, y también tendrá varios partidos en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey (norte). Sheinbaum expresó su confianza que, a lo largo de este martes, se "normalice" la actividad, especialmente en Jalisco, donde, añadió, hay "más presencia" de militares que trabajan "todos los días por la seguridad y la paz" en el país azteca.

Sheinbaum apuntó que su Gobierno está trabajando para recuperar esa normalidad, aunque subrayó que los casos de violencia de este lunes fueron "bastante menos" que los del domingo, cuando 'El Mencho' fue abatido en un operativo federal de las fuerzas especiales.

"Como (El Mencho) era una persona de la relevancia que conocemos se genera esta situación durante el día domingo, y ayer ya fue bastante menos. Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad", añadió la presidenta mexicana.

Sheinbaum también negó que este operativo contra el líder del CJNG comporte un cambio en su estrategia de seguridad, que es "la misma" y se resumen en "atención a las causas y cero impunidad". "No hay nada fuera de la ley. No hay nada que haya cambiado", recordó la presidenta de México.

El torneo de Acapulco mantiene sus partidos y niega una suspensión

El fútbol no es el único deporte que se ha visto afectado en mayor o menor medida por la ola de violencia generada tras la muerte de 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El torneo de Acapulco de tenis, un ATP 500 que se disputa del 23 al 28 de febrero, emitía un comunicado para desmentir cualquier suspensión y garantizar que la competición se desarrollará con normalidad.

"El Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC informa que es falso el comunicado que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco", informa la organización del Torneo de Acapulco.

"El torneo no ha emitido ningún aviso de cancelación. El evento continúa conforme a lo programado y la operación del torneo se desarrolla con normalidad", informa el ATP 500 de Acapulco.