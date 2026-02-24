Cuatro años de guerra en Europa: la invasión que cambió el mundo

Lo que el Kremlin definió como una "operación militar especial" se convirtió en el mayor conflicto armado en suelo europeo desde mediados del siglo XX. Cuatro años después, la guerra sigue sin cerrarse, pero sus consecuencias ya han transformado el presente.

La noche que rompió el equilibrio: qué ocurrió y por qué

La ofensiva comienza con bombardeos sobre Kiev y otras ciudades estratégicas, tras meses de tensión acumulada en la frontera. Las raíces del conflicto se remontan a 2014, con la anexión rusa de Crimea y la guerra en el Donbás, y al progresivo acercamiento ucraniano a la órbita occidental.

Para Moscú, la expansión de la OTAN hacia el este supone una amenaza estratégica; para Kiev, era una aspiración de soberanía y seguridad. El choque entre ambas visiones desembocó en una invasión que desbordó cualquier cálculo inicial.

Energía y trigo: la guerra que encareció el mundo

El impacto es inmediato en los mercados globales. Rusia es uno de los mayores exportadores de gas y petróleo, mientras Ucrania figura entre los principales productores de cereal y aceite de girasol. La interrupción de suministros, las sanciones y la incertidumbre dispararan los precios energéticos y alimentarios, impulsando una ola inflacionaria global.

Europa acelera su diversificación energética, África y Oriente Medio sufren tensiones en el suministro de grano, y la economía mundial entra en una etapa de reajuste marcada por la volatilidad.

Sanciones y alianzas: la respuesta occidental

La OTAN refuerza su presencia en el flanco oriental y aumenta el apoyo militar a Kiev, mientras la Unión Europea aprueba paquetes históricos de sanciones contra Moscú.

Estados Unidos, Canadá, Japón y otros socios bloquean activos, restringiendo el acceso al sistema financiero internacional y limitan la exportación de tecnología estratégica a Rusia. El objetivo: aislar económicamente al Kremlin y debilitar su capacidad de sostener la guerra. Al mismo tiempo, Moscú busca nuevos mercados y refuerza lazos con potencias dispuestas a mantener relaciones comerciales.

Diplomacia bajo presión: Zelenski y los apoyos en disputa

Desde el inicio del conflicto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski emprendió una intensa campaña diplomática para asegurar ayuda militar, financiera y política. Intervino en parlamentos de todo el mundo y reclamó sistemas de defensa, fondos y respaldo político. Mientras tanto, Rusia contó con apoyos o posiciones ambiguas por parte de algunos países que evitaron sumarse a las sanciones occidentales. La guerra, además de militar, se convirtió en una batalla de influencia global.

España: condena, apoyo y compromiso europeo

España condena desde el primer momento la invasión y se alinea con la posición común de la Unión Europea y la OTAN. El Gobierno español envía ayuda humanitaria, acoge a miles de refugiados ucranianos y suministra material militar en el marco de los compromisos aliados. Madrid defiende la necesidad de preservar la legalidad internacional y la integridad territorial de Ucrania, subrayando que la seguridad europea está directamente vinculada a la estabilidad en el este del continente.

Cuatro años después: balance abierto de una guerra abierta

El frente continúa activo y las negociaciones no han cristalizado en una paz duradera. El conflicto ha redefinido la política energética europea, revitalizado la OTAN, tensionado el orden internacional y consolidado un escenario de bloques más marcados. También ha recordado la fragilidad de la seguridad en el continente. La invasión de 2022 no solo cambió el mapa de Ucrania: cambió la percepción global sobre la guerra, la soberanía y el equilibrio de poder. Y su desenlace, aún incierto, seguirá condicionando el rumbo del mundo en los próximos años.

