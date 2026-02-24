Courtois, crítico con Mourinho: "No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, ha comparecido en la previa del partido de vuelta de los playoffs de la Champions ante el Benfica, un duelo que viene marcado por los insultos de Prestianni a Vinícius en el partido de ida y la sanción provisional de un partido que la UEFA ha impuesto al futbolista argentino, amparándose en "la violación 'prima facie' ('a primera vista') del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA relacionado con un comportamiento discriminatorio".

José Mourinho, que está sancionado y no comparecerá este martes en rueda de prensa, ofreció unas polémicas declaraciones tras el duelo de ida, en las que cuestionó la celebración de Vinícius tras el 0-1 en el Estadio da Luz. Esas palabras del entrenador del Benfica han sido respondidas por Thibaut Courtois, quien reconoció su decepción con el técnico luso por usar el "festejo" del brasileño para desviar el foco.

"Al final Mourinho es Mourinho. Tú, siempre como entrenador, vas a defender a tu club y lo que te ha dicho tu jugador. Lo que me ha decepcionado un poco es usar el festejo de Vinícius, que no hizo nada malo. Celebró como muchos rivales hacen en nuestra contra, porque, cuando meten un gol al Real Madrid, la euforia es el doble o triple. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración", apuntó Courtois en rueda de prensa.

El portero belga del Real Madrid aseguró que le parece igual de grave un presunto insulto homofóbico que uno racista del Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius Junior, y mostró confianza "al cien por cien" en su compañero, que, en "miles de batallas en el campo", nunca había denunciado, como lo hizo en Lisboa, a un rival.

"Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deplorable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien", lamentó Courtois.

"Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca"

"Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", ha sostenido Courtois.

El portero blanco fue también crítico con el Benfica, por la denuncia de una acción del juego a Fede Valverde que no ha sido sancionada, a la vez que respaldó a Vinícius.

"Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego y no tenía intención de golpear a un rival. Al quitarte a alguien de encima lo quieres empujar. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra. Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con Vini", explicó Thibaut Courtois.

"Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podremos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida", añadió Courtois.

"Estamos ante un gran momento para el fútbol de acabar con estas cosas"

El portero belga, al igual que Álvaro Arbeloa, pidió mano dura a UEFA para atajar con sanciones ejemplares cualquier actitud racista que se produzca en un partido, en el terreno de juego o en la grada.

"Estamos ante un gran momento para el fútbol de acabar con estas cosas. En el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius y tampoco quiero generalizar, pero esto ha pasado en muchos momentos en campos y en estadios. Hay que acabar ya con esto. La UEFA decide lo que tiene que decidir, los jugadores no importamos en eso, pero es un mensaje bueno", apuntó Courtois sobre la decisión de la UEFA de impedir a Prestianni pueda jugar en el Bernabéu.

Por último, Courtois opinó que se está avanzando en la lucha contra el racismo con nuevas normas y sanciones ejemplares.

"Cada vez son mejores, pero podemos mejorar y, como sociedad, hay que dejar de ser tan tontos. Lo que pasó en la grada es para parar un partido y echar a esa gente. Tiene que haber un responsable que tienen que actuar, llamar a las autoridades", concluyó Courtois.