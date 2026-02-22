El momento en el que Carlos Alcaraz le regala su raqueta... al hijo de un exjugador del Real Madrid: "Tenista insuperable, mejor persona"

Carlos Alcaraz tiene tiempo para todo. Gana partidos, título, dinero... y regala hasta raquetas. Tras ganar la final del ATP de Doha a Arthur Fils (6-2 y 6-1), el murciano tuvo un precioso detalle con un niño que estaba prácticamente a pie de pista y que resulta ser el hijo de un exjugador del Real Madrid.

Alcaraz le da su raqueta al hijo de Joselu

En un vídeo del 'Chiringuito de Jugones' se dice que el menor de edad es el hijo de Joselu Mato, exdelantero blanco y actual futbolista de Al-Gharafa S. C, de la Liga de Catar.

Joselu estuvo viendo el Alcaraz-Royer

Carlitos le hizo entrega de la raqueta con la que apabulló a Fils este sábado, y además se quedó hablando unos segundos con la mujer del futbolista (Melanie Cañizares), la cual también estaba presente. Es más, el propio Joselu Mato hizo acto de presencia en el encuentro que enfrentaba a Alcaraz y el francés Royer en los octavos de final (6-2 y 7-5). "Simplemente increíble, enhorabuena amigo... Tenista insuperable, mejor persona", escribió el jugador nacido en Alemania.

Historia de Joselu Mato | joselumato

Antes o durante el torneo, Joselu y Alcaraz coincidieron y charlaron en las instalaciones del torneo qatarí. El delantero de 35 años lleva ya tres años en las filas del Al-Gharafa S. C, club por el que fichó tras su corto periplo en el Real Madrid, donde llegó a marcar 10 goles en Liga y cinco en la máxima competición europea, algunos de ellos fueron claves en la consecución de la 16º Champions blanca.

26 títulos ATP y 12 victorias consecutivas

En cuanto al pupilo de Samu López, este pasado sábado enlazó su 12º victoria consecutiva en 2026 -campeón del Open de Australia y Doha- y ganó su primer título en Oriente Medio y el 26º ATP con solo 22 años. La siguiente parada será Indian Wells, lugar al que viajará tras pasar y descansar en su Murcia natal. En el desierto de California buscará el título que ya supo ganar en 2023 y 2024 (el año pasado cayó en semifinales ante Jack Draper).

