La Guardia Civil dice que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo"

Varios medios publican que la Guardia Civil ha avisado de que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo". Indican los agentes que el "personal de Adif" se llevó restos de las vías de tren desde la zona del siniestro hasta una base de mantenimiento y dice que "practicó distintas pruebas en el material sin advertirlo ni solicitarlo".

El responsable de la Base de mantenimiento de AVE que Adif tiene en la localidad de Hornachuelos les relató a los agentes el pasado 22 de enero recibió "orden verbal" del Jefe de Área de Adif para que procediera a "la retirada de cupones de raíl, fragmentos de vía- entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento de AVE". Adif ha contestado al juzgado que esos restos estuvieron siempre a disposición judicial y que habían quedado a la intemperie.

Hasta el 28 de enero Adif no habría recibido la "autorización para acceder a la zona del accidente". En el informe de la Guardia Civil se indica que el 30 de enero agentes junto a personal de la CIAF estuvieron en la zona cero para "tomar nuevas mediciones del bogie y eje del bogie del vagón 8 del Iryo además de otras complementarias en las existentes en el tramo". Fue entonces cuando supieron que "los cupones con las soldaduras se habían trasladado hasta la base de Adif en Hornachuelos".

En un primer informe, la Benemérita apuntaban a la rotura del carril o el fallo de la soldadura como las principales hipótesis del trágico accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridos.

En ese informe figuran iguran también como hipótesis "el estado general del conjunto consistente en traviesas, balasto, carril, clips y soldaduras"; "un accidente causado con ocasión de la circulación del tren implicado o anteriores, debido a algún incidente con la estructura del propio tren, como la caída de una pieza o enganche con infraestructura ferroviaria"; "un accidente por una conducción negligente o imprudente".

