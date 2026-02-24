Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Accidente de Adamuz

La Guardia Civil dice que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo"

Adif contesta que esos restos han estado siempre a disposición judicial. En el accidente de tren de Adamuz murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

Trabajos de reparación de las vías en Adamuz

La Guardia Civil habría alertado de que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Varios medios publican que la Guardia Civil ha avisado de que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo". Indican los agentes que el "personal de Adif" se llevó restos de las vías de tren desde la zona del siniestro hasta una base de mantenimiento y dice que "practicó distintas pruebas en el material sin advertirlo ni solicitarlo".

El responsable de la Base de mantenimiento de AVE que Adif tiene en la localidad de Hornachuelos les relató a los agentes el pasado 22 de enero recibió "orden verbal" del Jefe de Área de Adif para que procediera a "la retirada de cupones de raíl, fragmentos de vía- entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento de AVE". Adif ha contestado al juzgado que esos restos estuvieron siempre a disposición judicial y que habían quedado a la intemperie.

Hasta el 28 de enero Adif no habría recibido la "autorización para acceder a la zona del accidente". En el informe de la Guardia Civil se indica que el 30 de enero agentes junto a personal de la CIAF estuvieron en la zona cero para "tomar nuevas mediciones del bogie y eje del bogie del vagón 8 del Iryo además de otras complementarias en las existentes en el tramo". Fue entonces cuando supieron que "los cupones con las soldaduras se habían trasladado hasta la base de Adif en Hornachuelos".

En un primer informe, la Benemérita apuntaban a la rotura del carril o el fallo de la soldadura como las principales hipótesis del trágico accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridos.

En ese informe figuran iguran también como hipótesis "el estado general del conjunto consistente en traviesas, balasto, carril, clips y soldaduras"; "un accidente causado con ocasión de la circulación del tren implicado o anteriores, debido a algún incidente con la estructura del propio tren, como la caída de una pieza o enganche con infraestructura ferroviaria"; "un accidente por una conducción negligente o imprudente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Los arroceros del Delta desesperados: "Si no se invierte ya, la situación será irreversible"

Imagen de archivo de los arroceros del Delta.

Publicidad

Economía

Trabajos de reparación de las vías en Adamuz

La Guardia Civil dice que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo"

'Acogedor estudio' que en realidad es un zulo

"Un acogedor estudio con espacio optimizado", así se anuncian zulos en alquiler por casi 600 euros

Buscar trabajo

El SEPE publica nuevas ofertas de empleo: si estás buscando trabajo conoce las últimas vacantes

Los vídeos manipulados con inteligencia artificial que suplantan a periodistas para lanzar mensajes políticos
Deepfakes

Vídeos manipulados con Inteligencia Artificial suplantan a periodistas para lanzar mensajes políticos

Imagen de la situación en las playas de Huelva.
TEMPORALES

La costa de Huelva encara Semana Santa y sus playas no estarán listas a tiempo

Imagen de archivo de un trabajador del campo gallego.
CAMPO GALLEGO

El relevo generacional se la juega en la huerta gallega: "Para poder seguir en la horticultura hay que diversificar"

Cuatro décadas de reconversión, abandono y concentración de la actividad han dibujado un paisaje en el que cada jubilación sin relevo pesa como una hectárea menos de futuro... pero hay esperanza.

Entrada a una oficina del SEPE en Madrid
SEPE

Un exdirectivo que ganaba más de 100.000 euros anuales denuncia al SEPE para cobrar más paro: recibe 4.500 al mes

Al afectado no le parecía bien cobrar 4.500 euros mensuales durante dos años, después de haber estado cobrando 103.000 euros anuales.

Los ladrones de cobre no dan tregua ante el caos ferroviario: "Es un escenario ideal, sin servicio de tren y con líneas interrumpidas"

Los ladrones de cobre no dan tregua ante el caos ferroviario: "Es un escenario ideal, sin servicio de tren y con líneas interrumpidas"

El Hotel del Algarrobico: 20 Años de Controversia en la Costa de Carboneras

El Hotel del Algarrobico: 20 Años de Controversia en la Costa de Carboneras

Imagen de archivo de un pastor en Galicia.

El último lenguaje del monte: Galicia intenta salvar a sus pastores

Publicidad