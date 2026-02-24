El sueño de Carlos Sainz de ser campeón del mundo del F1

El próximo día 8 de marzo comienza el Mundial de Fórmula 1 en Albert Park (Australia) y Carlos Sainz está preparado para una temporada donde espera ser competitivo con el paso de los grandes premios. En el primero en Australia no se pone una meta muy alta, "me conformo con puntuar".

"Los primeros puntos de la temporada van a estar caros porque hay mucho nivel en la zona media y los equipos top están bastante lejos", admite el piloto madrileño ante el micrófono de Antena 3 Deportes.

Carlos Sainz no va a parar hasta ser campeón del mundo de F1

Para el madrileño esta es su duodécima temporada en la máxima categoría del automovilismo y el niño que era en 2015 ahora se ha hecho mayor y ha sacado el colmillo, "como dice mi padre, o muerdes o te muerden". Así, con el cuchillo entre los dientes, volverá a pelear por subir al podio, como hizo en 2025 en dos ocasiones, a pesar de que después de la pretemporada su coche no sea de los más competitivos, igual que le pasa a Fernando Alonso.

Carlos nos ha dicho que habló con el asturiano en Bahréin y los dos se dieron ánimos para superar la difícil situación de sus respectivos equipos, porque ni Aston Martin ni Williams le han pillado de momento el truco a la nueva reglamentación.

"Me conformo con puntuar en el GP de Australia"

Sainz ha admitido que su escudería "está en un bache", pero que está de seguro de que van a progresar y eso es lo más importante con un calendario tan largo, porque son 24 grandes premios de aquí a diciembre. Lo que Carlos tiene muy claro es que "el sueño de ser campeón del mundo no lo voy a dejar de perseguir" y aún con más fuerza si se mira en el espejo de Alonso, un bicampeón del mundo que sigue al volante con 44 años, cuando él tiene 31... y todo el futuro por delante.

"Ser campeón del mundo es por lo que yo entreno todas las mañanas, por lo que me levanto y sueño. No voy a parar de perseguirlo hasta que no lo consiga", apunta Carlos Sainz.

