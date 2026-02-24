Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El exministro británico Peter Mandelson, en libertad bajo fianza por supuestamente dar información oficial sensible al pederasta Epstein

Peter Mandelson era embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, y Lord, Señor Peter Mandelson. Durante años gran amigo de Epstein, como el príncipe Andrés. En las últimas horas ha sido detenido e interrogado durante horas. Acaba de ser liberado bajo fianza, pero los cargos son muy graves. El exembajador habría transmitido a Epstein información susceptible de influir en los mercados.

Mandelson en libertad bajo fianza

El exministro británico Peter Mandelson, en libertad bajo fianza por supuestamente dar información oficial sensible al pederasta Epstein | Antena 3 Noticias

Miriam Vázquez
Publicado:

Peter Mandelson es la última ficha del caso Epstein en pasar por comisaría. El exministro laborista ha estado varias horas declarando por, presuntamente, haber suministrado información oficial sensible al fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Después ha quedado en libertad bajo fianza "y pendiente de posteriores investigaciones".

Mandelson tiene ahora 72 años y en su currículum cargos tan relevantes como el de ministro laborista, comisario europeo y embajador de su país ante Estados Unidos. De este último cargo fue desposeído cuando se hicieron públicos el alcance de sus relaciones con el magnate estadounidense, al que llegó a llamar su "mejor amigo".

Se investiga si durante el periodo del 2008 al 2010, momento en el que él era secretario de Negocios en el gobierno laborista encabezado por Gordon Brown, pudo haber proporcionado información financiera confidencial al pederasta sobre la inminente venta de activos británicos. Antes de la detención de hoy, la policía ya había registrado dos propiedades suyas en busca de pruebas que confirmaran esos vínculos con Epstein y sustanciaran el delito de "conducta inapropiada en cargo público". Además, los vínculos con Epstein se habrían traducido, al parecer, en un pago de 75.000 dólares a Mandelson, según revelan documentos bancarios. Mandelson no ha negado haber recibido esa suma, aunque afirmó "no tener recuerdos" de dichos pagos.

Keir Starmer, actual primer ministro, lo nombró embajador ante EE.UU. UU. en febrero de 2025 y siete meses después lo destituyó. Los archivos de Epstein también salpicaron al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, quien en su calidad de Enviado británico para el Comercio también filtró presuntamente información privilegiada al magnate.

