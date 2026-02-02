Un mítico entrenador se rinde ante Alcaraz: "Estamos viendo al jugador más completo de la historia"

Rick Macci es una leyenda en el mundo del tenis. El veterano entrenador y exjugador ha entrenado a cinco jugadores que llegaron al número 1 del mundo (Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams) y es una de las personas con más conocimiento del mundo de la raqueta. Su opinión siempre es relevante y sus palabras sobre Carlos Alcaraz confirman que el murciano es un jugador legendario y que va en camino de ser uno de los mejores de la historia.

El de Greenville, Ohio, no duda en calificar al murciano como el jugador "más completo" de la historia del tenis, tras ganar el Open de Australia ante Novak Djokovic y sumar su séptimo grand slam a los 22 años.

"Carlos y su conjunto de habilidades con creatividad, imaginación y arte no fueron desalentadas cuando era niño. Ahora añade velocidad de guepardo, técnica de alto nivel y una mentalidad de un intérprete de Broadway y toro español, y estamos viendo al jugador más completo que ha jugado este deporte jamás", apunta Rick Macci en su cuenta de X.

El que fuera entrenador de Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams subraya la capacidad defensiva y ofensiva del tenista de El Palmar, asegurando que "es el mejor jugador defensivo que haya jugado jamás, con el juego más ofensivo".

"Su anticipación y comprensión de la geometría de la cancha son inigualables"

Además, el entrenador de 71 años explica que Carlos "maneja la raqueta como un mago" cuando está fuera de posición en pista, elogiando su capacidad de reacción y su primer paso en cada punto.

"Carlos y su primer paso son rapidísimos. Su anticipación y comprensión de la geometría de la cancha son inigualables", analiza Rick Macci.

El entrenador estadounidense realiza un elogio simplemente increíble a Alcaraz, apuntando lo que ha aportado el murciano al tenis en relación con el Big Three'

"Federer y Rafa cambiaron el juego. Novak lo reescribió. Carlos creó un juego nuevo", asevera Rick Macci.

Por último, Rick Macci deja claro que ningún récord en el mundo del tenis está a salvo frente al tenista murciano y ganador de siete grand slam.

"Carlos es el más joven en ser número uno. El más joven en ganar un Grand Slam en todas las superficies. El más joven en lograr un Grand Slam en su carrera. Ningún récord está a salvo...", afirma Rick Macci.

"A la hora de entrenar para la grandeza no existe un camino correcto o incorrecto sino el camino de Alcaraz", concluye el mítico entrenador estadounidense.