Arthur Fils, tras ser vapuleado por Alcaraz en la final de Doha: "Cabrón, lo tuyo es una broma pesada..."

Además de conquistar un título tras otro, Alcaraz sigue ganándose a todos y cada uno de los compañeros y rivales con los que se va cruzando semana tras semana. El último fue el francés Arthur Fils, que salió completamente vapuleado de la final del ATP de Doha por el murciano, quien le endosó un 6-2 y 6-1 en apenas 50 minutos de juego.

Fils, a Alcaraz: "Cabrón... hiciste un gran trabajo"

En la ceremonia de entrega de premios, Arthur Fils le dedicó unas palabras de admiración al español, tirando incluso de ironía: "Cabrón... jugaste muy bien. Hiciste un gran trabajo. Es broma... Enhorabuena a ti y a tu equipo. Te deseo muchos más. Sigue así", dijo el jugador de 21 años, que su desesperación llegó a tal punto en el segundo que terminó destrozando su raqueta contra el suelo.

La final no tuvo historia alguna, Fils apenas pudo plantar batalla al número 1 del mundo debido al estratosférico nivel que mostró Carlitos durante toda la final, endosando hasta cinco breaks a su rival. Alcaraz solo cedió tres juegos en la final y terminó perdiendo solo tres puntos con el primer saque y dos con el segundo, además de conectar 15 winners más que Fils y cometer 10 errores no forzados menos.

"Sé que no fue un buen espectáculo..."

Fils, número 40 de la ATP, pidió incluso perdón a los espectadores: "Lamento mucho lo de la final... Sé que no fue un buen espectáculo, han sido ocho largos meses con mi lesión. Ha pasado mucho tiempo. Supongo que en un momento como este solo hay que pensar en los ocho meses en los que estuve pasando apuros, sin jugar al tenis...", dijo el nuevo pupilo de Goran Ivanisevic.

Pese al resultados, ambos tenistas se mostraron en un tono muy amigable en la entrega de trofeos, donde siguieron bromeando sobre el partido. Carlitos también le dedicó unas bonitas palabras al francés: "Ha cometido muchos errores, por eso yo he podido jugar más cómodo y a mi mejor nivel... No obstante, llevaba mucho tiempo sin jugar y ha hecho una gran semana, venciendo a jugadores importantes y llegando a la final. Estoy seguro de que alcanzará un nivel que le permitirá estar arriba", dijo el de El Palmar a 'AS'.

Alcaraz está intratable

Carlitos, con esta contundente victoria ante Arthur Fils suma la decimosegunda consecutiva, además de conquistar su segundo título de 2026 (Open de Australia y Doha) y el 26º de su carrera con solo 22 años. También salió de Doha aumentando su diferencia respecto a Sinner (3.200 puntos) y lanzado para Indian Wells -primer Masters de la temporada- para igualar o mejorar el resultado de 2025 (semifinales) y, por qué no, conquistar su tercer título en el desierto californiano (2023 y 2024).

