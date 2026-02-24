Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia

El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, según ha decidido la jueza instructora del caso. Él siempre ha negado los hechos y mantiene públicamente su inocencia.

"Hoy en día una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas", ha escrito hoy Hakimi en su cuenta de X.

El canterano del Real Madrid añadió que espera "con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente".

La Fiscalía de Nanterre, en el norte de Francia, había solicitado que el futbolista hispano-marroquí fuera juzgado por violación ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine.

Achraf la invitó a su casa

Hakimi, de 27 años y nacido en Getafe, fue formalmente acusado el pasado 3 de marzo de 2023. En ese momento, el juez instructor ordenó su puesta en libertad sin medidas cautelares restrictivas de movilidad, aunque sí le prohibió tener contacto alguno con la denunciante. Desde entonces, ha seguido compitiendo con el PSG con normalidad, tanto en Francia como en el extranjero.

La denuncia fue presentada por una joven que conoció al futbolista el 16 de enero de 2023 a través de redes sociales. La noche del 25 de febrero, víspera de un importante partido del PSG contra el Olympique de Marsella que Hakimi no disputó por lesión, el jugador la invitó a su domicilio en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París. Según la denunciante, él mismo le habría gestionado un transporte en Uber para acudir al encuentro.

En su relato, la mujer asegura que el futbolista intentó besarla en los labios pese a su negativa, le levantó la ropa, le besó los senos y llegó a introducirle los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia. Según su testimonio, logró liberarse propinándole una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a recogerla.

La defensa de Hakimi

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos. En declaraciones al canal Franceinfo, la abogada del internacional marroquí, Fanny Colin, lamentó que se monte un proceso judicial "basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones".

Colin acusó a la demandante de negarse a someterse "a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN" y no querer que se haga "el peritaje de su teléfono móvil" ni que se facilite "el nombre de un testigo clave".

La letrada aludió a unos supuestos mensajes intercambiados entre la joven y una amiga y aseguró que de ellos se desprende la intención de "desvalijar" al futbolista.

Por su lado, la abogada de la demandante, Rachel-Flore Pardo, había asegurado en unas declaraciones de 2025 que no tolerará "ninguna campaña de desprestigio o de desestabilización" y reconoció que estas son batallas "siempre resultan difíciles (...) más aún cuando se denuncian contra una persona tan conocida".

Hasta 15 años de cárcel

En Francia, la pena máxima por un delito de violación simple (sin agravantes como la edad de la víctima, violencia extrema, relación de autoridad, etc.) es de hasta 15 años de prisión. Puesto que no se ha hablado de circunstancias agravantes como violencia extrema, relación de parentesco o agresión a una menor o persona vulnerable, la pena que podría enfrentar Achraf en caso de condena sería de hasta 15 años de cárcel.

